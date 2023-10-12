Почему пожары электромобилей сложнее потушить, чем авто с ДВС — ответ экспертов

Потушить пожар электромобиля сложнее, чем автомобили с ДВС, но у пожарных есть несколько методов борьбы с их возгоранием. Также эксперты назвали несколько причин воспламенения электрокаров.

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Безопасность электромобилей до сих пор вызывает множество вопросов, несмотря на их популярность. Эксперты объяснили, почему пожары электрических моделей сложнее потушить, чем авто с ДВС. Об этом сообщили на сайте Autocar.

С растущей популярностью электромобилей в интернете все чаще возникают споры о том, насколько опасны возгорания электромобилей. Многие люди считают, что потушить такие пожары практически невозможно, но это не так.

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Часто ли случаются пожары электромобилей?

Автомобили с ДВС загораются в 19 раз чаще, чем электромобили Фото: facebook.com/Ionel Cârnu

Компания Honeywell Safety and Productivity Solutions изучила, что в Великобритании с июля 2022 года по июнь 2023 года было зарегистрировано 239 пожаров электромобилей. Это лишь небольшая часть от общего числа возгораний автомобилей за этот период.

Исследование Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям показало, что бензиновые и дизельные автомобили загораются в 19 раз чаще, чем электромобили. При этом количество электрических моделей в стране постепенно растет.

Почему пожары электромобилей привлекают так много внимания?

Аккумуляторные батареи электромобили могут повторно воспламеняться Фото: 5VISION.NEWS

Конструкция электромобилей до сих пор вызывает множество вопросов у автомобилистов. При этом пожары электрокаров сложнее потушить. Аккумуляторные батареи могут повторно воспламеняться через несколько часов после возгорания или даже спустя неделю.

Именно поэтому люди беспокоятся о безопасности электрических моделей. Пожарным также требуется прилагать больше усилий, чтобы справиться с пожаром.

Как пожарные справляются с пожарами электромобилей?

Пожарные используют несколько методов борьбы с пожарами электромобилей Фото: pixabay.com

Пожарные службы постепенно разрабатывают новые стратегии по борьбе с пожарами электромобилей. Существует система, которая определяет модель электромобиля, а также расположение ее аккумуляторной батареи и изолирующих выключателей.

Для тушения пожара нужно использовать огромное количество воды для охлаждения аккумуляторной батареи. Помимо этого применяется противопожарное одеяло. При этом пожарные надевают дыхательное оборудование, чтобы защитить себя от токсичных паров.

Важно осмотреть окружающую территорию и найти аккумуляторные элементы, которые могло отбросить взрывной волной при пожаре. Они могут повторно воспламениться.

После борьбы с пожаров поврежденный электромобиль перемещают на безопасную территорию вдали от зданий и других авто. В некоторых случаях электрокары погружают под воду.

Электромобили опаснее других автомобилей?

Есть несколько причин возгорания электромобилей Фото: 5VISION.NEWS

Профессор чистой и прикладной электрохимии в Университете Ньюкасла Пол Кристенсен отметил, что электромобили не опаснее автомобилей с ДВС. Он объяснил, что чаще всего приводит к возгоранию таких авто.

Профессор заявил, что повреждение аккумуляторной батареи может привести к ее возгоранию. Также причиной пожара могут стать перегрев аккумуляторной батареи или сбой во время зарядки.

Несмотря на это, электромобили воспламеняются реже автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. По словам Кристенсена, производителям электрических моделей стоит уделять больше времени безопасности их конструкции. Современные электрокары оснащаются защитой от перегрева и прочих сбоев, что снижает риск возгорания.

Ранее Фокус рассказал, что в американском Джексонвилле электрический седан Mercedes-Benz EQE загорелся, пока стоял в гараже.