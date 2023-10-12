Чому пожежі електромобілів складніше загасити, ніж авто з ДВЗ — відповідь експертів

Загасити пожежу електромобіля складніше, ніж автомобілі з ДВЗ, але у пожежників є кілька методів боротьби з їхнім загорянням. Також експерти назвали кілька причин займання електрокарів.

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Безпека електромобілів досі викликає безліч запитань, попри їхню популярність. Експерти пояснили, чому пожежі електричних моделей складніше загасити, ніж авто з ДВЗ. Про це повідомили на сайті Autocar.

Зі зростаючою популярністю електромобілів в інтернеті все частіше виникають суперечки про те, наскільки небезпечні загоряння електромобілів. Багато людей вважають, що загасити такі пожежі практично неможливо, але це не так.

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Чи часто трапляються пожежі електромобілів?

Автомобілі з ДВЗ загоряються в 19 разів частіше, ніж електромобілі Фото: facebook.com/Ionel Cârnu

Компанія Honeywell Safety and Productivity Solutions вивчила, що у Великій Британії з липня 2022 року по червень 2023 року було зареєстровано 239 пожеж електромобілів. Це лише невелика частина від загального числа загорянь автомобілів за цей період.

Дослідження Шведського агентства з надзвичайних ситуацій показало, що бензинові та дизельні автомобілі спалахують у 19 разів частіше, ніж електромобілі. При цьому кількість електричних моделей у країні поступово зростає.

Чому пожежі електромобілів привертають так багато уваги?

Акумуляторні батареї електромобілів можуть повторно займатися Фото: 5VISION.NEWS

Конструкція електромобілів досі викликає безліч запитань в автомобілістів. При цьому пожежі електрокарів складніше загасити. Акумуляторні батареї можуть повторно спалахувати через кілька годин після загоряння або навіть через тиждень.

Саме тому люди турбуються про безпеку електричних моделей. Пожежникам також потрібно докладати більше зусиль, щоб впоратися з пожежею.

Як пожежники справляються з пожежами електромобілів?

Пожежники використовують кілька методів боротьби з пожежами електромобілів Фото: pixabay.com

Пожежні служби поступово розробляють нові стратегії боротьби з пожежами електромобілів. Існує система, яка визначає модель електромобіля, а також розташування її акумуляторної батареї та ізолюючих вимикачів.

Для гасіння пожежі потрібно використовувати величезну кількість води для охолодження акумуляторної батареї. Крім цього застосовується протипожежна ковдра. При цьому пожежники надягають дихальне обладнання, щоб захистити себе від токсичних парів.

Важливо оглянути навколишню територію і знайти акумуляторні елементи, які могло відкинути вибуховою хвилею під час пожежі. Вони можуть повторно спалахнути.

Після боротьби з пожеж пошкоджений електромобіль переміщують на безпечну територію якомога далі від будівель та інших авто. У деяких випадках електрокари занурюють під воду.

Електромобілі небезпечніші за інші автомобілі?

Є кілька причин загоряння електромобілів Фото: 5VISION.NEWS

Професор чистої та прикладної електрохімії в Університеті Ньюкасла Пол Крістенсен зазначив, що електромобілі не небезпечніші за автомобілі з ДВЗ. Він пояснив, що найчастіше призводить до займання таких авто.

Професор заявив, що пошкодження акумуляторної батареї може призвести до її загоряння. Також причиною пожежі можуть стати перегрів акумуляторної батареї або збій під час заряджання.

Попри це, електромобілі спалахують рідше за автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. За словами Крістенсена, виробникам електричних моделей варто приділяти більше часу безпеці їхньої конструкції. Сучасні електрокари оснащуються захистом від перегріву та інших збоїв, що знижує ризик загоряння.

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