Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в Украине (фото)

Среди новых автомобилей, которые купили украинцы в 2023 году самым популярным остается белый цвет. На рынке подержанных импортированных авто предпочтения покупателей отличаются.

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В Украине за сентябрь выросли продажи новых и подержанных авто. Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей за последние 9 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

С начала 2023 года треть новых авто, которые купили украинцы, были окрашены в белый цвет. Среди таких автомобилей самым популярным остается кроссовер Renault Duster.

Renault Duster оказался самым популярным новым авто белого цвета Фото: Renault

Также популярными были модели серого цвета. За последние 9 месяцев 30% новых авто имели такой цвет кузова. В этот цвет также чаще всего был окрашен Renault Duster.

На третьем месте расположился черный цвет, в который было окрашено почти 18% новых автомобилей. Среди таких авто лидером является Toyota Land Cruiser Prado.

Четвертое место по продажам заняли автомобили синего цвета (8%). В этот цвет чаще всего был окрашен электрокроссовер Volkswagen ID.4.

Пятерку лидеров замыкают авто красного цвета (3%). Кроссовер Mazda CX-5 чаще других моделей имел такой цвет кузова.

На рынке подержанных импортированных авто наибольшим спросом пользуется серый цвет (37%). В этот цвет чаще всего был окрашен Volkswagen Golf.

Чаще всего импортируемые подержанные авто были окрашены в серый цвет Фото: Volkswagen

Около 25% ввезенных в Украину авто были черного цвета. Среди таких авто лидером снова оказался Volkswagen Golf.

Еще 16% автомобилей с пробегом окрашены в белый цвет. В этот цвет чаще всего был окрашен Renault Megane.

Синий цвет занял четвертое место на рынке подержанных импортированных авто (12%). Здесь лидером снова стал Volkswagen Golf.

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Замыкают пятерку лидеров автомобили красного цвета (4%). В этот цвет чаще всего был окрашен Renault Megane.

Ранее Фокус сообщал, что продажи китайских автомобилей в Украине демонстрируют уверенный рост.