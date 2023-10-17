Експерти назвали найпопулярніші кольори автомобілів в Україні (фото)
Серед нових автомобілів, які купили українці у 2023 році найпопулярнішим залишається білий колір. На ринку вживаних імпортованих авто вподобання покупців відрізняються.
В Україні за вересень зросли продажі нових і вживаних авто. Експерти назвали найпопулярніші кольори автомобілів за останні 9 місяців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Від початку 2023 року третина нових авто, які купили українці, були пофарбовані в білий колір. Серед таких автомобілів найпопулярнішим залишається кросовер Renault Duster.
Також популярними були моделі сірого кольору. За останні 9 місяців 30% нових авто мали такий колір кузова. У цей колір також найчастіше був пофарбований Renault Duster.
На третьому місці розташувався чорний колір, у який було пофарбовано майже 18% нових автомобілів. Серед таких авто лідером є Toyota Land Cruiser Prado.
Четверте місце з продажу посіли автомобілі синього кольору (8%). У цей колір найчастіше був пофарбований електрокросовер Volkswagen ID.4.
П'ятірку лідерів замикають авто червоного кольору (3%). Кросовер Mazda CX-5 частіше за інші моделі мав такий колір кузова.
На ринку вживаних імпортованих авто найбільший попит має сірий колір (37%). У цей колір найчастіше був пофарбований Volkswagen Golf.
Близько 25% ввезених в Україну авто були чорного кольору. Серед таких авто лідером знову виявився Volkswagen Golf.
Ще 16% автомобілів з пробігом пофарбовані в білий колір. У цей колір найчастіше був пофарбований Renault Megane.
Синій колір посів четверте місце на ринку вживаних імпортованих авто (12%). Тут лідером знову став Volkswagen Golf.Важливо
Замикають п'ятірку лідерів автомобілі червоного кольору (4%). У цей колір найчастіше був пофарбований Renault Megane.
Раніше Фокус повідомляв, що продажі китайських автомобілів в Україні демонструють впевнене зростання.