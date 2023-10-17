Новейший суперкар McLaren за $230 000 сгорел во время тест-драйва (видео)

McLaren Artura — новейший суперкар британской марки стоимостью от 230 000 долларов. Он оснащен 680-сильной гибридной установкой и способен развить 330 км/ч.

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В Великобритании сгорел дотла новый McLaren Artura. Суперкар загорелся во время тест-драйва. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар загорелся во время тест-драйва

Инцидент произошел в городе Лидс. Потенциальный покупатель и менеджер автосалона McLaren отправились на тест-драйв Artura. Во время движения автомобиль загорелся.

Автомобиль не подлежит восстановлению

Машину удалось остановить и быстро покинуть ее. Водитель и пассажир не пострадали, однако спасти суперкар McLaren Artura не удалось.

McLaren Artura оснащен 680-сильной гибридной установкой Фото: McLaren

Прибывшие на место инцидента пожарные ликвидировали возгорание примерно за полчаса – тушение осложнило наличие у авто литий-ионной батареи.

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Пока причина пожара неизвестна. Впрочем, ранее McLaren Artura отзывали на сервис для исправления дефекта топливного насоса, который приводил к утечкам топлива и его возгоранию.

Суперкар McLaren Artura стоит от 230 000 долларов. Купе оснащено 3,0-литровым V6 твин-турбо и электромотором общей мощностью 680 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 330 км/ч.

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