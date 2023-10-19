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BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото

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Фото: TopElectricSUV | BMW i1 может сильно отличаться от модели 1 Series

BMW i1 станет самым дешевым и компактным электромобилем в модельном ряду бренда. Новинка может получить задний привод и заряженную модификацию.

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BMW готовит замену своему самому доступному электромобилю i3. Модель i1 будет построена на новейшей платформе Neue Klasse. Об этом рассказали на сайте Automobilwoche.

BMW готовит к выходу следующее поколение хэтчбека 1 Series. Параллельно с этим ведется разработка альтернативной модели на электротяге.

Руководитель отдела развития BMW Франк Вебер подтвердил, что бренд хочет заполнить пробел, который был оставлен после прекращения производства хэтчбека i3. Сейчас у автопроизводителя нет похожей электрической модели, но в будущем это изменится.

Интересно то, что в отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, электромобиль i1 может получить задний привод, а не передний. Архитектура Neue Klasse поддерживает различные компоновки, благодаря чему производитель способен предложить большое количество модификаций своих электрокаров.

BMW 1 Series 2024 Fullscreen
BMW i1 может получить дизайн в стиле 1 Series нового поколения
Фото: BMW Blog

Ожидается, что BMW i1 станет самым доступным электромобилем в модельном ряду бренда. При этом новинка предложит богатое оснащение и передовые технологии.

Также рассматривается создание заряженной M-версии электромобиля. Она может получить два электромотора суммарной мощностью около 350 л.с.

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Выход BMW i1 ожидается примерно в 2028 году. Пока автопроизводитель напрямую не раскрыл никаких подробностей о новинке.

Ранее Фокус писал, что купе-кроссовер BMW X2 второго поколения получил внедорожную модификацию.