BMW готовит новый доступный электромобиль: первые подробности и фото

BMW i1 станет самым дешевым и компактным электромобилем в модельном ряду бренда. Новинка может получить задний привод и заряженную модификацию.

Related video

BMW готовит замену своему самому доступному электромобилю i3. Модель i1 будет построена на новейшей платформе Neue Klasse. Об этом рассказали на сайте Automobilwoche.

BMW готовит к выходу следующее поколение хэтчбека 1 Series. Параллельно с этим ведется разработка альтернативной модели на электротяге.

Руководитель отдела развития BMW Франк Вебер подтвердил, что бренд хочет заполнить пробел, который был оставлен после прекращения производства хэтчбека i3. Сейчас у автопроизводителя нет похожей электрической модели, но в будущем это изменится.

Интересно то, что в отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, электромобиль i1 может получить задний привод, а не передний. Архитектура Neue Klasse поддерживает различные компоновки, благодаря чему производитель способен предложить большое количество модификаций своих электрокаров.

BMW i1 может получить дизайн в стиле 1 Series нового поколения Фото: BMW Blog

Ожидается, что BMW i1 станет самым доступным электромобилем в модельном ряду бренда. При этом новинка предложит богатое оснащение и передовые технологии.

Также рассматривается создание заряженной M-версии электромобиля. Она может получить два электромотора суммарной мощностью около 350 л.с.

Важно

Новый флагманский универсал BMW впервые показали до премьеры (фото)

Выход BMW i1 ожидается примерно в 2028 году. Пока автопроизводитель напрямую не раскрыл никаких подробностей о новинке.

Ранее Фокус писал, что купе-кроссовер BMW X2 второго поколения получил внедорожную модификацию.