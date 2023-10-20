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Авто

Mercedes разрабатывает необычные подушки безопасности для лежачих водителей

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Фото: Mercedes-Benz | Сперва новые подушки безопасности получат самые роскошные модели Mercedes-Benz

Новые подушки безопасности предназначены для беспилотных автомобилей Mercedes-Benz. Они смогут защитить водителя и его пассажиров, если они находятся в лежачем положении.

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Mercedes-Benz планирует создать инновационные подушки безопасности для беспилотных автомобилей. Они будут способны защитить водителя и его пассажиров в лежачем положении. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В США Mercedes-Benz запустили систему автономного вождения третьего уровня Drive Pilot для своих авто. При ее активации водитель может полностью откинуть сиденье и даже почитать книгу. Система работает только на скорости до 65 км/ч.

Стандартные подушки безопасности на рулевом колесе не способны защитить водителя, если он находится в лежачем положении. Тем не менее раскладные сиденья пока доступны только для второго ряда самых роскошных моделей Mercedes-Benz. В будущем такие кресла появятся и на переднем ряду многих моделей бренда.

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Стандартные подушки безопасности не способны защитить водителя, если он находится в лежачем положении
Фото: Pixabay

В Mercedes-Benz рассматривают несколько вариантов расположения новых инновационных подушек безопасности. Их могут разместить в ремнях безопасности или в средней стойке.

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Также будущие автомобили Mercedes-Benz могут получить и другие системы безопасности. Они позволят удержать водителя в кресле даже в лежачем положении, чтобы избежать травм при ДТП.

Ранее Фокус рассказал, что Mercedes-Benz представил электрический магистральный тягач eActros 600.