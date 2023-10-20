Ремонт электромобилей Tesla обходится на 25% дороже авто с ДВС — исследование

Электромобили Tesla технически сложнее многих современных авто. Эти модели являются одними из самых дорогих в ремонте легковых автомобилей.

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Эксперты сравнили стоимость ремонта электромобилей Tesla и авто с ДВС после ДТП. Оказалось, что электрические модели не такие экономные, как принято считать. Об этом рассказали на сайте Drive.

В американской компании по ремонту автомобилей Mitchell заявили, что ремонт электромобилей Tesla после ДТП обходится почти на 25% дороже, чем похожий бензиновый или дизельный автомобиль. При этом электрокары других брендов также дешевле ремонтировать.

Эксперты отметили, что электромобили Tesla являются одними из самых дорогих в ремонте легковых автомобилей. Причина состоит в технологически сложных системах.

В среднем владельцы электрокаров Tesla платят по 5552 доллара за ремонт. Стоимость обслуживания других электрокаров стоит около 4474 доллара. За ремонт авто с ДВС в среднем платят по 4205 долларов.

Несмотря на то, что электромобили Tesla являются одними из самых безопасных авто на рынке, у них есть существенный недостаток. Эти модели имеют множество датчиков и камер, которые часто выходят из строя при ДТП.

Еще одной проблемой является очень высокая стоимость страхования моделей Tesla. Из-за высокой стоимости ремонта страховые компании повысили цены на свои услуги.

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Эксплуатация электромобилей обходится дороже моделей с ДВС — исследование

Эксперты добавили, что электромобили Rivian, Lucid и Polestar также оказались очень дорогими в ремонте. Стоимость ремонтных работ этих авто может превышать 8000 долларов.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили, как на состояние батареи электромобиля влияет быстрая и медленная зарядка.