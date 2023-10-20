Ремонт електромобілів Tesla обходиться на 25% дорожче за авто з ДВЗ — дослідження

Електромобілі Tesla технічно складніші за більшість сучасних авто. Ці моделі є одними з найдорожчих у ремонті легкових автомобілів.

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Експерти порівняли вартість ремонту електромобілів Tesla та авто з ДВЗ після ДТП. Виявилося, що електричні моделі не такі економні, як заведено вважати. Про це розповіли на сайті Drive.

В американській компанії з ремонту автомобілів Mitchell заявили, що ремонт електромобілів Tesla після ДТП обходиться майже на 25% дорожче, ніж схожий бензиновий або дизельний автомобіль. При цьому електрокари інших брендів також дешевше ремонтувати.

Експерти зазначили, що електромобілі Tesla є одними з найдорожчих у ремонті легкових автомобілів. Причина полягає в технологічно складних системах.

У середньому власники електрокарів Tesla платять по 5552 долари за ремонт. Вартість обслуговування інших електрокарів коштує близько 4474 долари. За ремонт авто з ДВЗ у середньому платять по 4205 доларів.

Попри те, що електромобілі Tesla є одними з найбезпечніших авто на ринку, у них є суттєвий недолік. Ці моделі мають безліч датчиків і камер, які часто виходять з ладу під час ДТП.

Ще однією проблемою є дуже висока вартість страхування моделей Tesla. Через високу вартість ремонту страхові компанії підвищили ціни на свої послуги.

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Експлуатація електромобілів обходиться дорожче за моделі з ДВЗ — дослідження

Експерти додали, що електромобілі Rivian, Lucid і Polestar також виявилися дуже дорогими в ремонті. Вартість ремонтних робіт цих авто може перевищувати 8000 доларів.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли, як на стан батареї електромобіля впливає швидка і повільна зарядка.