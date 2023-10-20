Новый Audi A4 впервые станет электромобилем с запасом хода 640 км (фото)

Audi A4 e-tron будет мощнее и технологичнее модели с ДВС. Новинка получит роскошный и технологичный интерьер, а также несколько силовых установок на выбор.

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Модель Audi A4 станет электромобилем с большим запасом хода. Новинка будет конкурировать с BMW, Mercedes-Benz и Tesla. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Audi планирует разделить традиционные авто с ДВС электромобили. Для этого модели на электротяге получат четные цифры в названии.

Преемником Audi A4 с ДВС станет модель A5. При этом электромобиль будет сильно отличаться от бензиновых и дизельных автомобилей бренда.

Audi A4 с ДВС заменит модель A5 Фото: Motor.es

Следующее поколение Audi A4 будет основано на платформе PPE, разработанной совместно с Porsche. Дизайн новинки будет выполнен в стиле универсала A6 e-tron Avant.

Технический руководитель Audi Оливер Хоффманн заявил, что будущие электромобили бренда сохранят элегантный дизайн, но станут еще технологичнее. По его словам, короткие свесы, низкий кузов и изящное остекление станут главными чертами стиля нового семейства e-tron.

Как и текущая модель, новый Audi A4 e-tron предложат в кузовах седан и универсал. Также в будущем появится заряженная версия S4.

По слухам, следующее поколение модели получит аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт⋅ч. Благодаря этому запас хода составит около 640 км на одном заряде.

Электромобиль получит поддержку быстрой зарядки с мощностью до 270 кВт. Увеличить запас хода на 250 км можно будет примерно за 10 минут.

Помимо этого новинка сможет похвастаться полностью измененным интерьером. Внутри появится цифровая панель приборов с эффектом дополненной реальности.

Следующее поколение Audi A4 e-tron будет выпущено в нескольких версиях с задним или полным приводом мощностью до 400 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 6 секунд.

Заряженная модификация Audi S4 e-tron оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью около 510 л.с. Время разгона до сотни составит около 4 секунд.

Экстремальная версия Audi RS4 e-tron также входит в планы бренда. Она будет еще быстрее S4 и может получить три электромотора.

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Электромобиль будет дороже модели с ДВС. Начальная стоимость новинки составит около 60 000 долларов.

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