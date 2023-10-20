Новий Audi A4 вперше стане електромобілем із запасом ходу 640 км (фото)

Audi A4 e-tron буде потужнішим і технологічнішим за модель із ДВЗ. Новинка отримає розкішний і технологічний інтер'єр, а також кілька силових установок на вибір.

Related video

Модель Audi A4 стане електромобілем із великим запасом ходу. Новинка конкуруватиме з BMW, Mercedes-Benz і Tesla. Про це повідомили на сайті Autocar.

Audi планує розділити традиційні авто з ДВЗ на електромобілі. Для цього моделі на електротязі отримають парні цифри в назві.

Наступником Audi A4 з ДВЗ стане модель A5. При цьому електромобіль буде сильно відрізнятися від бензинових і дизельних автомобілів бренду.

Audi A4 з ДВЗ замінить модель A5 Фото: Motor.es

Наступне покоління Audi A4 буде засноване на платформі PPE, розробленій спільно з Porsche. Дизайн новинки буде виконаний у стилі універсала A6 e-tron Avant.

Технічний керівник Audi Олівер Хоффманн заявив, що майбутні електромобілі бренду збережуть елегантний дизайн, але стануть ще технологічнішими. За його словами, короткі звіси, низький кузов і витончене скління стануть головними рисами стилю нового сімейства e-tron.

Як і поточна модель, новий Audi A4 e-tron запропонують у кузовах седан і універсал. Також у майбутньому з'явиться заряджена версія S4.

За чутками, наступне покоління моделі отримає акумуляторну батарею місткістю 100 кВт⋅год. Завдяки цьому запас ходу складе близько 640 км на одному заряді.

Електромобіль отримає підтримку швидкої зарядки з потужністю до 270 кВт. Збільшити запас ходу на 250 км можна буде приблизно за 10 хвилин.

Крім цього новинка зможе похвалитися повністю зміненим інтер'єром. Усередині з'явиться цифрова панель приладів з ефектом доповненої реальності.

Наступне покоління Audi A4 e-tron буде випущено в декількох версіях із заднім або повним приводом потужністю до 400 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 6 секунд.

Заряджену модифікацію Audi S4 e-tron оснастять двома електромоторами сумарною потужністю близько 510 к.с. Час розгону до сотні становитиме близько 4 секунд.

Екстремальна версія Audi RS4 e-tron також входить у плани бренду. Вона буде ще швидшою за S4 і може отримати три електромотори.

Важливо

Седан Audi A6 перетворили на нестандартний позашляховик без дверей і даху (фото)

Електромобіль буде дорожчим за модель із ДВЗ. Початкова вартість новинки становитиме близько 60 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що спорткар Audi TT отримав фінальну версію 45 TFSI Quattro в Іспанії.