Новітній електричний універсал Audi розсекретили до прем'єри (фото)

Audi A6 e-tron Avant стане першим повністю електричним універсалом бренду. Новинка буде доступна в декількох версіях, включно із зарядженими модифікаціями S і RS.

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Audi вивели на тести свій новий електричний універсал A6 Avant e-tron. Новинка отримає змінений дизайн і передові технології. Про це розповіли на сайті Motor1.

Серійна версія Audi A6 Avant e-tron багато в чому буде схожа на однойменний концепт-кар. Зокрема, електричний універсал отримає закриту решітку радіатора і роздільну оптику.

Спереду розміщена роздільна оптика Фото: Motor1.com

Найімовірніше, тестовий прототип є зарядженою версією електромобіля. На це натякають червоні гальмівні супорти та спортивні шини Pirelli P Zero.

Тестовий прототип має червоні гальмівні супорти Фото: Motor1.com

Ззаду встановлено невеликий дифузор. Крім цього, універсал отримав аеродинамічні колісні диски та низьку підвіску.

Ззаду встановлено дифузор Фото: Motor1.com

Очікується, що Audi A6 Avant e-tron буде заснований на платформі PPE, на якій також побудований електрокросовер Q6 e-tron. Він буде оснащений двома електромоторами сумарною потужністю приблизно до 470 к.с. і системою повного приводу.

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Інтер'єр новинки поки що залишається загадкою. Дебют Audi A6 Avant e-tron відбудеться вже у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Audi e-tron GT поповнила незвичайна версія RS Ice Race Edition.