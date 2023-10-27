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Авто

Kia представила экономичное семейное авто с оригинальным дизайном (фото)

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Фото: Kia | У Kia Carnival полностью новая передняя часть

Новый Kia Carnival стал выразительнее на вид и современнее внутри. К бензиновым и дизельным версиям впервые присоединился гибрид.

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Опубликованы официальные фото Kia Carnival 2024. Большой семейный минивэн прошел серьезную модернизацию вслед за родственным кроссовером Kia Sorento. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Kia.

Kia Carnival 2024, новый Kia Carnival, Kia Carnival, минивэн Kia Fullscreen
В линейке модели появился гибрид
Фото: Kia

Дизайн Kia Carnival изменили в новом фирменном стиле. Минивэн получил широкую решетку радиатора и тоненькие Т-образные фары, а фонари соединены диодной вставкой. Кроме того, обращают на себя внимание колесные диски оригинального дизайна.

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Салон Kia Carnival 2024 пока не рассекречен, но известно, что по примеру Sorento на передней панели установят изогнутый дисплей. Как и прежде, будут доступны версии на 7 и 8 мест.

Kia Carnival, Kia Carnival 2024, новый Kia Carnival, минивэн Kia Fullscreen
Сзади обновлены фонари минивэны
Фото: Kia

Линейку модели впервые пополнил экономичный гибрид: его 1,6-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 230 л. с. Также новый Kia Carnival по-прежнему будет доступен с 2,0-литровым 230-сильным турбомотором, 3,5-литровым V6 мощностью 295 л. с. и 2,2-литровым турбодизелем на 200 л. с. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что обновление также прошел седан Kia K5.

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