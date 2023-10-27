Kia представила экономичное семейное авто с оригинальным дизайном (фото)

Новый Kia Carnival стал выразительнее на вид и современнее внутри. К бензиновым и дизельным версиям впервые присоединился гибрид.

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Опубликованы официальные фото Kia Carnival 2024. Большой семейный минивэн прошел серьезную модернизацию вслед за родственным кроссовером Kia Sorento. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Kia.

В линейке модели появился гибрид Фото: Kia

Дизайн Kia Carnival изменили в новом фирменном стиле. Минивэн получил широкую решетку радиатора и тоненькие Т-образные фары, а фонари соединены диодной вставкой. Кроме того, обращают на себя внимание колесные диски оригинального дизайна.

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Салон Kia Carnival 2024 пока не рассекречен, но известно, что по примеру Sorento на передней панели установят изогнутый дисплей. Как и прежде, будут доступны версии на 7 и 8 мест.

Сзади обновлены фонари минивэны Фото: Kia

Линейку модели впервые пополнил экономичный гибрид: его 1,6-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 230 л. с. Также новый Kia Carnival по-прежнему будет доступен с 2,0-литровым 230-сильным турбомотором, 3,5-литровым V6 мощностью 295 л. с. и 2,2-литровым турбодизелем на 200 л. с. Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП.

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