Kia представила економне сімейне авто з оригінальним дизайном (фото)

Новий Kia Carnival став виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині. До бензинових і дизельних версій уперше приєднався гібрид.

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Опубліковано офіційні фото Kia Carnival 2024. Великий сімейний мінівен пройшов серйозну модернізацію слідом за спорідненим кросовером Kia Sorento. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Kia.

У лінійці моделі з'явився гібрид Фото: Kia

Дизайн Kia Carnival змінили в новому фірмовому стилі. Мінівен отримав широку решітку радіатора й тоненькі Т-подібні фари, а ліхтарі з'єднані діодною вставкою. Зокрема, звертають на себе увагу колісні диски оригінального дизайну.

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Салон Kia Carnival 2024 поки не розсекречено, але відомо, що за прикладом Sorento на передній панелі встановлять вигнутий дисплей. Як і раніше, будуть доступні версії на 7 і 8 місць.

Ззаду оновлено ліхтарі мінівенів Фото: Kia

Лінійку моделі вперше поповнив економічний гібрид: його 1,6-літрова бензинова турбочетвірка й електромотор сумарно розвивають 230 к.с. Також новий Kia Carnival, як і раніше, буде доступний із 2,0-літровим 230-сильним турбомотором, 3,5-літровим V6 потужністю 295 к.с. і 2,2-літровим турбодизелем на 200 к.с. Усі версії оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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