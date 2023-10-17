Агресивний дизайн і ціна $9500: розсекречено найдешевший кросовер Kia (фото)

Новий Kia Sonet зміниться зовні і стане брутальнішим на вигляд. Недорогий кросовер запропонують у бензинових і дизельних версіях.

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Опубліковано шпигунські фото Kia Sonet 2024. Компактний бюджетний кросовер на базі Hyundai Venue пройде ґрунтовну модернізацію і надійде в продаж за ціною приблизно від $9500. Про це повідомляє сайт Autocar.

Дизайн Kia Sonet оновлять у дусі представлених нещодавно седана і хетчбека K3. У автомобіля збільшена решітка радіатора, встановлені нові Г-подібні світлодіодні фари і більш масивний передній бампер, а ліхтарі з'єднані світною діодною смугою.

Ліхтарі з'єднані діодною вставкою Фото: Autocar

Розміри Kia Sonet 2024:

довжина — 4110 мм;

ширина — 1790 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2500 мм.

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Салон Kia Sonet не показали, але відомо, що кросовер отримає покращений віртуальний щиток приладів і нові перемикачі клімат-контролю. Серед опцій будуть безключовий доступ, парктронік, навігація з 10,25-дюймовим тачскріном, акустика Bose і бездротова зарядка для смартфонів.

Г-подібні фари є світлодіодними Фото: Autocar

Кросовер Kia Sonet на різних ринках оснащуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 1,2 л (84 к. с.), 1,5 л (115 к. с.) і 1,0 турбо (120 к. с.), а також 1,5-літровим 116-сильним турбодизелем. Для різних версій можна буде обрати 6-ступінчасті механічну, роботизовану та автоматичну КПП, а також варіатор. Привід — тільки передній.

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