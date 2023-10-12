Стильний електрокросовер Kia за $30 000 розсекретили до прем'єри (фото)

Kia EV2 може дебютувати вже у 2026 з початковою ціною 30 000 доларів. Електрокросовер отримає стильний дизайн і великий запас ходу на одному заряді.

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Kia планує значно розширити лінійку повністю електричних моделей EV. Однією з новинок стане компактний електрокросовер EV2. Про це повідомили на сайті Autocar.

Kia EV2 стане найдоступнішим електрокросовером бренду. Його появу підтвердив генеральний директор бренду Хо-Сун Сон.

Новий електрокросовер складе конкуренцію Peugeot e-2008, Opel Corsa Electric і Mini Cooper Electric в Європі. При цьому модель запропонує багатше оснащення і великий запас ходу.

Очікується, що Kia EV2 отримає стильний дизайн з незвичайною передньою оптикою в стилі інших моделей у лінійці. Також новинка відрізнятиметься й іншими сміливими дизайнерськими рішеннями.

Електрокросовер буде заснований на платформі E-GMP. Найімовірніше, він отримає один електромотор і акумуляторні батареї місткістю від 58 до 77,4 кВт⋅год.

Kia планує значно розширити модельний ряд EV Фото: Kia

Також новинка може отримати підтримку швидкої зарядки. Поповнити запас акумулятора з 20% до 80% можна буде всього за пів години.

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Виробництво нової моделі планують налагодити на заводі Kia в Словаччині у 2026 році. Початкова вартість Kia EV2 становитиме близько 30 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що бюджетний кросовер Kia Carens оновився для 2024 модельного року.