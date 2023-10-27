Американский конкурент Tesla Model S удивил временем разгона по прямой (видео)

Lucid Air Sapphire оказался очень быстрым не только на прямой, но и на гоночном треке. Электрокар оснащен 1251-сильной установкой и способен развивать скорость до 330 км/ч.

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Электромобиль Lucid Air Sapphire испытали на гоночном треке Sonoma Raceway в Калифорнии. Также модель проехала прямой отрезок в четверть мили менее чем за 9 секунд. Видео опубликовали на YouTube-канале Lucid Motors.

Бен Коллинз, который долгие годы являлся тест-пилотом популярного шоу Top Gear под псевдонимом Стиг, испытал Lucid Air Sapphire. Он проехал несколько кругов по треку Sonoma Raceway, чтобы выяснить возможности электрокара.

Семейный электромобиль отлично справился с задачей. По словам Коллинза, это авто имеет отточенную управляемость и легко входит даже в самые сложные повороты.

На прямой Lucid Air Sapphire удивил своими возможностями. Электромобиль проехал четверть мили всего за 8,989 секунды. Это невероятный показатель для четырехместного автомобиля.

Среди электромобилей лучший результат на прямой показал гиперкар Rimac Nevera. Он преодолел 1/4 мили за 8,2 секунды. Тем не менее эта модель значительно мощнее и легче электрического седана.

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Lucid Air Sapphire оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1251 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее двух секунд, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что на автосалоне Japan Mobility Show в Токио представили сверхмощный электрический спорткар Nissan Hyper Force.