Самые распространенные мифы об автомобилях и почему не стоит в них верить

Эксперты назвали семь популярных мифов об авто, которые искажают реальные факты. Они связаны с популярными моделями, гонками и другими историями из автоиндустрии.

Related video

Эксперты назвали самые распространенные мифы об автомобилях. Они объяснили, почему нужно перестать верить в них. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Автомобили прочно вошли в нашу историю, став одним из самых популярных средств передвижения. За более чем 130 лет с появления первого авто появилось множество мифов, которые искажают реальные факты.

Некоторые мифы рождаются из слухов простых людей, а другие — намеренно распространяют сами автопроизводители. Таким образом компаниям удается привлечь больше внимания к своим авто.

Важно

Эксперты развеяли популярные мифы о безопасности электромобилей

Самые популярные мифы об автомобилях:

Миф 1 — американцы в прошлом столетии не выпускали переднеприводные авто

Cadillac Eldorado был переднеприводной моделью Фото: Cadillac

Часто можно услышать устоявшийся стереотип о том, что в США в прошлом столетии в основном выпускали только заднеприводные автомобили с мощными V8 под капотом. Исключением являются только полноприводные внедорожники и пикапы.

На самом деле американские автопроизводители в прошлом столетии часто экспериментировали с конструкциями своих моделей. Например, роскошный Cadillac Eldorado седьмого поколения впервые получил переднеприводную компоновку. При этом модель предлагалась даже с 8,2-литровым двигателем V8.

Еще одним ярким примером является Cord L-29 1929 года. Это был один из самых роскошных автомобилей своего времени.

Миф 2 — в профессиональном драг-рейсинге гонщики проезжают отрезок в 1/4 мили

Драгстер Top Methanol Dragster способен развивать скорость свыше 500 км/ч Фото: Wikipedia

Многие автолюбители видели необычные профессиональные драгстеры с огромными задними колесами и длинным капотом. Такие авто могут разгоняться до скорости свыше 500 км/ч за короткий промежуток времени.

Прямой отрезок в 1/4 мили (402 метра) является давно устоявшейся традицией для драг-рейсинга. Тем не менее с 2008 года это правило изменилось.

Профессиональный пилот Скотт Калитт во время одного из заездов в сезоне 2008 года попал в смертельное ДТП. После этого дистанцию для драгстеров на нитрометане сократили до 1000 футов (305 метров).

Даже более короткий отрезок не мешает современным драгстерам развивать скорость свыше 500 км/ч. При этом у пилотов есть большее расстояние для торможения после финиша.

Миф 3 — Ford Model T является первым авто массового производства

Многие Ford Model T окрашены в черный цвет Фото: Wikipedia

Культовый Ford Model T выпускался с 1908 до 1927 года. Это был один из самых доступных и популярных автомобилей своего времени.

До выхода знаменитого Volkswagen Käfer, модель Ford Model T была рекордсменом по количеству выпущенных авто (более 15 миллионов экземпляров). Тем не менее он не является первым автомобилем массового производства.

Oldsmobile Curved Dash выпускался с 1901 до 1907 года. Это авто собирали с использованием взаимозаменяемых деталей. Benz Velo выпускался с 1894 до 1901 года и разошелся тиражом в 1200 экземпляров.

Миф 4 — Ford Model T был доступен только в черном цвете

Ford Model T окрашивался в разные цвета Фото: Wikipedia

В автобиографии "Моя жизнь и работа" 1922 года Генри Форд написал, что поручил своим сотрудникам сосредоточится только на одной модели — Ford Model T. Также в книге содержится популярная шутка, которую многие люди восприняли за факт.

Вы можете получить Ford Model T любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным Отрывок из книги "Моя жизнь и работа" 1922 года Генри Форд

Этот миф правдив только отчасти. Многие Ford Model T действительно были окрашены в черный цвет, но он был недоступен в течение первых шести лет выпуска модели.

Миф 5 — Гран-при США "Формулы-1" 2005 года является самой скучной гонкой в истории

В Гран-при США "Формулы-1" 2005 года участвовали только 6 болидов Фото: FIA

В 2005 году во время Гран-при США в Индианаполисе многие пилоты не участвовали в заезде. Причина состоит в том, что шины Michelin, установленные на 14 болидов, могли взорваться на одном из поворотов. Поэтому в гонке приняли участие только несколько гонщиков, использовавших резину Bridgestone.

В 1926 году в Гран-при Франции должны были участвовать 12 автомобилей. В итоге в гонке соревновались всего три Bugatti. Один из участников заезда выбыл из-за механической поломки, а второй — решил сильно сбавить темп, отстав от победителя на 15 кругов.

Миф 6 — Toyota Corolla является самым популярным автомобилем в истории

Существует уже 12 поколений Toyota Corolla Фото: Toyota

В 2021 году Toyota заявила, что продажи модели Corolla превысили 50 миллионов единиц. Это на десятки миллионов экземпляров больше, чем количество выпущенных Volkswagen Käfer/Beetle и Ford Model T.

Стоит отметить, что Toyota выпускала множество моделей с названием Corolla. Они существенно отличались друг от друга. Уже существует уже 12 поколений Toyota Corolla.

Важно

Бестселлеры-рекордсмены: самые массовые автомобили всех времен и народов (фото)

Миф 7 — знаменитая модель Volkswagen называлась Beetle

Volkswagen Käfer выпускался с 1946 года Фото: Volkswagen

Первым автомобилем Volkswagen стал бюджетный двухдверный седан с задним расположением двигателя. Модель была выпущена тиражом в 21 529 464 экземпляра.

Многие люди считают, что этот автомобиль назывался Volkswagen Beetle, но компания никогда не использовала это название для модели первого поколения. Оригинальный "Жук" назывался Käfer.

Также для обозначения модели использовались названия 1200, 1302 и 1500. Они указывали на объем двигателя.

В 1997 году был представлен наследник культовой модели — Volkswagen New Beetle. Именно тогда автомобиль и получил это название.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года.