Бестселлеры-рекордсмены: самые массовые автомобили всех времен и народов (фото)

Наибольшей популярностью у автомобилистов пользовались недорогие модели с довольно простой конструкцией. Самые массовые из них расходились многомиллионными тиражами.

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Первые автомобили были недешевым штучным товаром, однако изобретение конвейерной сборки позволило перейти к созданию массовых "народных" моделей. Их выпускали миллионами, а невысокая цена делала такие авто очень популярными среди небогатых граждан. Фокус расскажет про самые популярные авто в истории.

5 место Citroen 2CV (1948-1990) – 5 114 961 авто

Citroen 2CV Фото: Stellantis

Citroen 2CV имеет прогрессивную переднеприводную компоновку с оппозитным двигателем, но при этом поражает простотой конструкции. Например, на ранних моделях ради снижения стоимости ставили один фонарь. Citroen 2CV подкупал не только невысокой ценой, но и экономичным двигателем, и мягкой подвеской, позволявшей провезти по бездорожью корзину с яйцами в багажнике, не разбив ни одного из них.

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4 место. Mini (1959 – 2000) – 5 505 874 авто

Mini Фото: Wikipedia

Классический Mini совершил переворот в сегменте городских авто. При длине немногим более 3 метров он вмещал четверых. Его компоновка с передним приводом и поперечным расположением двигателя стала традиционной для всех авто бюджетного и среднего класса. А еще Mini радовал своей управляемостью и даже трижды выиграл ралли Монте-Карло.

3 место. Renault 4 (1961-1992) – 8 135 424 авто

Renault 4 Фото: Renault

Renault 4 – первая переднеприводная модель французского бренда. Автомобиль выпускали в 15 странах мира. Он зарекомендовал себя, как очень крепкий и выносливый, а высокий клиренс и длинноходая подвеска позволяли ему уверенно чувствовать себя даже на бездорожье. Вскоре у Renault 4 появится современный преемник с электромотором.

2 место. Ford T (1908-1927) – свыше 15 000 000 авто

Ford T Фото: Mecum

Именно у Генри Форд родилась идея перевести заводы на конвейерную сборку, поэтому неудивительно, что Ford T стал первым массовым авто в мире. У него простая конструкция и скромный 23-сильный мотор, но модель была дешевой и неприхотливой. Постепенно ее стоимость уменьшили с 900 до 260 долларов, так что Ford T стал доступным даже рабочему классу. Неудивительно, что американцы говорят: Генри Форд посадил Америку на колеса.

1 место. Volkswagen Beetle (1938-2003) – 21 529 464 авто

Volkswagen Beetle Фото: Volkswagen

Volkswagen Beetle – абсолютный рекордсмен и его достижение вряд ли удастся повторить. Обтекаемое заднемоторное авто Фердинанд Порше создал по заказу Адольфа Гитлера в конце 30-х и после Второй мировой войны от него хотели отказаться, как от бесперспективного.

Однако "Жук" не просто доказал свою жизнеспособность, но и стал массовым и культовым – его выпускали в 15 странах мира. На базе Beetle создали целое семейство авто – от микроавтобуса VW T1 до спортивного Porsche 356.

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Успех этих автомобилей сложно повторить. Конечно, в современном мире есть массовые модели – к примеру, Toyota Corolla разошлась тиражом в 50 миллионов, а Volkswagen Golf – почти 40 миллионов. Впрочем, у них регулярно менялись поколения: современный VW Golf не имеет ничего общего с моделью первой генерации тогда, как его предок "Жук" за 65 лет почти не изменился.

Ранее Фокус рассказывал, что свое 70-летие празднует одна из самых массовых спортивных моделей в мире — Chevrolet Corvette.

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