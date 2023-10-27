Найпоширеніші міфи про автомобілі та чому не варто в них вірити

Експерти назвали сім популярних міфів про авто, які спотворюють реальні факти. Вони пов'язані з популярними моделями, перегонами й іншими історіями з автоіндустрії.

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Експерти назвали найпоширеніші міфи про автомобілі. Вони пояснили, чому потрібно перестати вірити в них. Про це розповіли на сайті Autocar.

Автомобілі міцно увійшли в нашу історію, ставши одним із найпопулярніших засобів пересування. За більш ніж 130 років з появи першого авто з'явилося безліч міфів, які спотворюють реальні факти.

Деякі міфи народжуються з чуток простих людей, а інші навмисно поширюють самі автовиробники. Так компаніям вдається привернути більше уваги до своїх авто.

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Найпопулярніші міфи про автомобілі:

Міф 1 — американці в минулому столітті не випускали передньопривідні авто

Cadillac Eldorado був передньопривідною моделлю Фото: Cadillac

Часто можна почути усталений стереотип про те, що в США в минулому столітті в основному випускали тільки задньопривідні автомобілі з потужними V8 під капотом. Винятком є тільки повнопривідні позашляховики та пікапи.

Насправді американські автовиробники в минулому столітті часто експериментували з конструкціями своїх моделей. Наприклад, розкішний Cadillac Eldorado сьомого покоління вперше отримав передньопривідне компонування. Модель пропонували навіть із 8,2-літровим двигуном V8.

Ще одним яскравим прикладом є Cord L-29 1929 року. Це був один із найрозкішніших автомобілів свого часу.

Міф 2 — у професійному драг-рейсингу гонщики проїжджають відрізок у 1/4 милі

Драгстер Top Methanol Dragster здатний розвивати швидкість понад 500 км/год Фото: Wikipedia

Багато автолюбителів бачили незвичайні професійні драгстери з величезними задніми колесами й довгим капотом. Такі авто можуть розганятися до швидкості понад 500 км/год за короткий проміжок часу.

Прямий відрізок у 1/4 милі (402 метри) є давно усталеною традицією для драг-рейсингу. Проте з 2008 року це правило змінилося.

Професійний пілот Скотт Калітт під час одного із заїздів у сезоні 2008 року потрапив у смертельну ДТП. Після цього дистанцію для драгстерів на нітрометані скоротили до 1000 футів (305 метрів).

Навіть коротший відрізок не заважає сучасним драгстерам розвивати швидкість понад 500 км/год. До того ж у пілотів є більша відстань для гальмування після фінішу.

Міф 3 — Ford Model T є першим авто масового виробництва

Багато Ford Model T пофарбовані в чорний колір Фото: Wikipedia

Культовий Ford Model T випускали з 1908 до 1927 року. Це був один із найдоступніших і найпопулярніших автомобілів свого часу.

До виходу знаменитого Volkswagen Käfer, модель Ford Model T була рекордсменом за кількістю випущених авто (понад 15 мільйонів екземплярів). Проте він не є першим автомобілем масового виробництва.

Oldsmobile Curved Dash випускали з 1901 до 1907 року. Це авто збирали з використанням взаємозамінних деталей. Benz Velo випускали з 1894 до 1901 року, він розійшовся накладом у 1200 екземплярів.

Міф 4 — Ford Model T був доступний тільки в чорному кольорі

Ford Model T фарбували в різні кольори Фото: Wikipedia

В автобіографії "Моє життя і робота" 1922 року Генрі Форд написав, що доручив своїм співробітникам зосередиться тільки на одній моделі — Ford Model T. Також у книзі міститься популярний жарт, який багато людей сприйняли за факт.

Ви можете отримати Ford Model T будь-якого кольору, за умови, що цей колір буде чорним Уривок із книги "Моє життя і робота" 1922 року Генрі Форд

Цей міф правдивий лише частково. Багато Ford Model T справді були пофарбовані в чорний колір, але він був недоступний протягом перших шести років випуску моделі.

Міф 5 — Гран-прі США "Формули-1" 2005 року є найнуднішими перегонами в історії

У Гран-прі США "Формули-1" 2005 року брали участь лише 6 болідів Фото: FIA

У 2005 році під час Гран-прі США в Індіанаполісі багато пілотів не брали участі в заїзді. Причина полягає в тому, що шини Michelin, встановлені на 14 болідів, могли вибухнути на одному з поворотів. Тому в перегонах узяли участь лише кілька гонщиків, які використовували гуму Bridgestone.

У 1926 році в Гран-прі Франції мали брати участь 12 автомобілів. У підсумку в перегонах змагалися лише три Bugatti. Один із учасників заїзду вибув через механічну поломку, а другий вирішив сильно зменшити темп, відставши від переможця на 15 кіл.

Міф 6 — Toyota Corolla є найпопулярнішим автомобілем в історії

Існує вже 12 поколінь Toyota Corolla Фото: Toyota

У 2021 році Toyota заявила, що продажі моделі Corolla перевищили 50 мільйонів одиниць. Це на десятки мільйонів екземплярів більше, ніж кількість випущених Volkswagen Käfer/Beetle і Ford Model T.

Варто зазначити, що Toyota випускала безліч моделей із назвою Corolla. Вони суттєво відрізнялися одна від одної. Уже існує вже 12 поколінь Toyota Corolla.

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Міф 7 — знаменита модель Volkswagen називалася Beetle

Volkswagen Käfer випускали з 1946 року Фото: Volkswagen

Першим автомобілем Volkswagen став бюджетний дводверний седан із заднім розташуванням двигуна. Модель було випущено тиражем у 21 529 464 екземпляри.

Багато людей вважають, що цей автомобіль називався Volkswagen Beetle, але компанія ніколи не використовувала цю назву для моделі першого покоління. Оригінальний "жук" називався Käfer.

Також для позначення моделі використовувалися назви 1200, 1302 і 1500. Вони вказували на об'єм двигуна.

У 1997 році було представлено спадкоємця культової моделі — Volkswagen New Beetle. Саме тоді автомобіль і отримав цю назву.

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