Експерти розвіяли популярні міфи про безпеку електромобілів

Найчастіше електромобілі такі ж безпечні, як і автомобілі з ДВЗ. Іноді електричні моделі навіть перевершують своїх бензинових та дизельних конкурентів.

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Електромобілі часто зустрічаються на дорогах, але не всі знають достатньо про цей тип авто. Експерти назвали найпопулярніші міфи щодо безпеки електричних автомобілів. Про це повідомили на сайті What Car?

Багато людей помиляються про електромобілі, вважаючи їх небезпечнішими за моделі з ДВЗ. Насправді все зовсім інакше.

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Експерти розвіяли найпопулярніші міфи про електромобілі

Найпопулярніші міфи про безпеку електромобілів:

Наскільки безпечними є електромобілі при ДТП?

Електромобілі показують непогані результати у краш-тестах Фото: EuroNCAP

Багато автомобілістів вважають, що електромобілі небезпечніші при ДТП, ніж автомобілі з ДВЗ. Основне побоювання викликає відсутність двигуна попереду, який забезпечує додаткову жорсткість під час зіткнення.

Правда полягає в тому, що електричні автомобілі будують за тими самими стандартами безпеки, що й автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. Вони такі ж безпечні, як і авто з ДВЗ.

Одним з найбезпечніших сучасних автомобілів за версією Euro NCAP є електрокросовер Tesla Model Y

Сучасні електромобілі та автомобілі з ДВЗ оснащені безліччю систем безпеки, які знижують ймовірність ДТП, а також додатково захищають водія та його пасажирів у випадку аварії. Саме тому електричні моделі такі ж безпечні, як і традиційні авто.

Чи спалахують електромобілі?

Електромобілі складніше загасити, ніж бензинові та дизельні авто Фото: climate

Ще одним приводом для побоювань є історії про те, що електромобілі часто загоряються. У мережі є безліч роликів, в яких електричні авто спалахують та згоряють вщент.

Насправді електромобілі можуть спалахнути, як і авто з ДВЗ. Якщо одна секція всередині батареї спалахне, це може викликати ланцюгову реакцію.

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Також варто звернути увагу, що електромобілі складніше загасити, ніж бензинові та дизельні авто. Займання секцій батареї може повторюватися кілька разів.

Сучасні електрокари стають безпечнішими та технологічнішими. Завдяки цьому останнім часом стало набагато менше випадків займання електричних моделей.

Чи може електромобіль вбити людину електричним струмом?

Навіть зарядні пристрої для електромобілів захищені від вологи Фото: Getty Images

Деякі люди сприймають електромобілі як гаджет, а не транспортний засіб. Саме тому виник міф про те, що при контакті з водою такі авто можуть вдарити людину струмом.

Насправді всі електричні компоненти електромобілів надійно ізольовані. Виробники передбачили захист від потрапляння вологи всередину, тому людина не ризикує отримати удар струмом.

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Навіть зарядні станції захищені від вологи. Тому заряджати електромобіль під час дощу можна, не боячись отримати удар струмом.

Чи небезпечно ремонтувати електромобілі?

Не всі механіки можуть ремонтувати електромобілі Фото: Freepik

Електромобілі іноді потребують ремонту, як і будь-які інші автомобілі. Проте не всі механіки мають право працювати з електромобілями.

Електричні компоненти електрокарів можуть вдарити людину струмом, якщо їх неправильно обслуговувати. Тому механіки проходять спеціальну підготовку до роботи з електромобілями.

Електромобілі небезпечніші на дорозі через велику вагу?

У електромобілів гальма краще, ніж у авто з ДВЗ Фото: Nissan

Електромобілі часто важчі за своїх конкурентів з ДВЗ. У цьому вина великих акумуляторних батарей.

Тяжкі авто мають вищий ризик перекидання, але електромобілі влаштовані більш продумано. Акумулятори встановлюються під підлогою, через що центр ваги стає максимально низьким.

Також виробники не забувають про те, що електромобілі важкі. З цією проблемою допомагають справлятися високоефективні гальма, якими оснащують електрокари.

Раніше Фокус писав, що в Україні в травні збільшився продаж електромобілів.