Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит первый в мире летающий автомобиль (видео)

PAL-V Liberty оснащен раскладными несущим и толкающим винтами. Он оснащен двумя моторами и способен развить 170 км/ч по дороге и 180 км/ч — в полете.

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Нидерландская компания PAL-V наконец начинает производство своего летающего автомобиля Liberty. В 2024 году планируют выпустить 90 таких аппаратов стоимостью в 499 000 евро. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Винты PAL-V Liberty складываются

PAL-V Liberty разрабатывали на протяжении 15 лет. Первый прототип летающего авто испытали еще в 2009 году, а предсерийную модель презентовали тремя годами позже.

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Теперь проект наконец на финишной прямой и в ноябре в Мюнхене откроется первый шоурум PAL-V. Позже появится более доступная версия Liberty за 299 000 евро. Покупателей пригласят на летные курсы, где они смогут бесплатно пройти обучение и получить лицензию пилота.

PAL-V Liberty способен развить 180 км/ч в полете

PAL-V Liberty сочетает в себе черты автомобиля и вертолета или автожира (летательного апарата с несущим и толкающим винтами). Это двухместная капсула на колесах длиной 4 м. Она выполнена из композитных материалов, поэтому весит 664 кг.

Салон рассчитан на двоих

Летающий автомобиль оснащен раскладными несущим и толкающим винтами. Мотор Rotax мощностью 200 л. с. позволяет ему развивать 180 км/ч в воздухе, подниматься на высоту до 3500 м и преодолевать до 500 км. Для взлета достаточно 200-метрового отрезка дороги, а вот посадка у Liberty вертикальная.

Для движения по дороге предусмотрен отдельный 100-сильный двигатель. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 с и развивать 170 км/ч.

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