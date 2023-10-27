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Розробляли 15 років: на ринок виходить перший у світі летючий автомобіль (відео)

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У 2024 році випустять 90 PAL-V Liberty

PAL-V Liberty оснащений розкладними несучим і штовхальним гвинтами. Він оснащений двома моторами та здатний розвинути 170 км/год по дорозі та 180 км/год — у польоті.

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Нідерландська компанія PAL-V нарешті розпочинає виробництво свого летючого автомобіля Liberty. У 2024 році планують випустити 90 таких апаратів вартістю в 499 000 євро. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Гвинти PAL-V Liberty складаються

PAL-V Liberty розробляли протягом 15 років. Перший прототип летючого авто випробували ще 2009 року, а передсерійну модель презентували трьома роками пізніше.

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Тепер проєкт нарешті на фінішній прямій, і в листопаді в Мюнхені відкриється перший шоурум PAL-V. Пізніше з'явиться доступніша версія Liberty за 299 000 євро. Покупців запросять на льотні курси, де вони зможуть безплатно пройти навчання й отримати ліцензію пілота.

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PAL-V Liberty здатний розвинути 180 км/год у польоті

PAL-V Liberty поєднує в собі риси автомобіля та гелікоптера або автожира (літального апарата з несучим і штовхальним гвинтами). Це двомісна капсула на колесах довжиною 4 м. Вона виконана з композитних матеріалів, тому важить 664 кг.

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Салон розрахований на двох

Летючий автомобіль оснащений розкладними несучим і штовхальним гвинтами. Мотор Rotax потужністю 200 к. с. дає йому змогу розвивати 180 км/год у повітрі, підніматися на висоту до 3500 м і долати до 500 км. Для зльоту достатньо 200-метрового відрізка дороги, а ось посадка в Liberty вертикальна.

Для руху по дорозі передбачено окремий 100-сильний двигун. Він дає змогу розганятися до 100 км/год за 9 с і розвивати 170 км/год.

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