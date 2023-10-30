Opel готовит спортивный электрический хэтчбек: первые подробности и фото

Opel Corsa GSe получит новый кузовной обвес и множество других доработок. Новинка может поступить в продажу в 2024 году по цене от $35 000.

Related video

Электрический хэтчбек Opel Corsa Electric получит заряженную модификацию GSe. Новинка станет быстрее стандартной модели. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Название GSe (Grand Sport Electric) носят спортивные версии моделей Opel и Vauxhall. Corsa Electric станет первым электромобилем, который получит эту модификацию.

Ожидается, что заряженный хэтчбек получит более агрессивный кузовной обвес и новые колесные диски. Помимо этого новинку могут оснастить улучшенными тормозами.

Версия GSe будет основана на стандартном хэтчбеке Фото: Stellantis

Вероятнее всего, Opel Corsa GSe получит множество контрастных вставок на кузове. Крыша будет окрашена в черный цвет.

Opel Corsa GSe оснастят электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 8 секунд, а максимальная скорость составит 150 км/ч.

На хэтчбек установят аккумуляторную батарею емкостью 51 кВт⋅час. Запас хода составит около 400 км на одном заряде.

Важно

Большой багажник и запас хода свыше 400 км: Opel показал семейный электромобиль (фото)

Новый Opel Corsa GSe может поступить в продажу уже в 2024 году. Начальная стоимость модели составит около $35 000.

Ранее Фокус рассказал, что электромобиль Opel Rocks-e получил нестандартную модификацию.