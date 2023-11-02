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Авто

Культовый спорткар Ferrari 80-х превратили в футуристический электромобиль (фото)

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Фото: Gas Monkey Garage | Тюнеры сильно изменили культовый спорткар

Американское тюнинг-ателье не только изменило дизайн экстерьера Ferrari Testarossa, но и модернизировало его интерьер. Бензиновый двигатель заменили на 306-сильный электромотор.

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Тюнинг-ателье Gas Monkey Garage модифицировало спорткар Ferrari Testarossa. Модель получила множество улучшений, включая новую электрическую силовую установку. Об этом рассказали на сайте Drive.

Концепт-кар Testa представили на выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе. Это один из самых необычных тюнинг-проектов на базе культового спорткара.

Автомобиль окрасили в белый цвет. От крыши решили избавиться, превратив спорткар с жестким верхом в спидстер с компактным ветровым стеклом.

Спереди появился новый бампер со светодиодной подсветкой. Также тюнеры изменили передние фары спорткара. Внешний вид дополняют современные колесные диски Ferrari белого цвета.

Боковые воздухозаборники также получили подсветку. Задние фонари остались узнаваемыми, но выполнены по современной технологии.

Ferrari Testarossa тюнинг Fullscreen
Сзади появились светодиодные фонари
Фото: Gas Monkey Garage

Интерьер Testa сильно отличается от стандартной модели. Вместо двух сидений установлены три отдельных кресла. При этом водитель сидит посередине, как в суперкаре McLaren F1.

Ferrari Testarossa тюнинг Fullscreen
Интерьер рассчитан на три посадочных места
Фото: Gas Monkey Garage

Также внутри появился большой дисплей, который является приборной панелью. Руль сохранил привычный внешний вид.

Стандартный 4,9-литровый двигатель V12 заменили на электромотор мощностью 306 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он питается от аккумуляторного блока емкостью 84,6 кВт⋅час с заявленным запасом хода 362 км.

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Testa создана в единственном экземпляре. Неизвестно, будет ли продан этот необычный спорткар на аукционе.

Ранее Фокус сообщал, что суперкар Ferrari 812 Superfast получил оригинальный тюнинг от ателье Mansory.