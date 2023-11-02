Культовий спорткар Ferrari 80-х перетворили на футуристичний електромобіль (фото)

Американське тюнінг-ательє не тільки змінило дизайн екстер'єру Ferrari Testarossa, а й модернізувало його інтер'єр. Бензиновий двигун замінили на 306-сильний електромотор.

Related video

Тюнінг-ательє Gas Monkey Garage модифікувало спорткар Ferrari Testarossa. Модель отримала безліч поліпшень, включно з новою електричною силовою установкою. Про це розповіли на сайті Drive.

Концепт-кар Testa представили на виставці SEMA 2023 у Лас-Вегасі. Це один із найбільш незвичайних тюнінг-проєктів на базі культового спорткара.

Автомобіль пофарбували в білий колір. Даху вирішили позбутися, перетворивши спорткар із жорстким верхом на спідстер із компактним вітровим склом.

Спереду з'явився новий бампер зі світлодіодним підсвічуванням. Також тюнери змінили передні фари спорткара. Зовнішній вигляд доповнюють сучасні колісні диски Ferrari білого кольору.

Бічні повітрозабірники також отримали підсвічування. Задні ліхтарі залишилися впізнаваними, але виконані за сучасною технологією.

Ззаду з'явилися світлодіодні ліхтарі Фото: Gas Monkey Garage

Інтер'єр Testa сильно відрізняється від стандартної моделі. Замість двох сидінь встановлено три окремі крісла. При цьому водій сидить посередині, як у суперкарі McLaren F1.

Інтер'єр розрахований на три посадочні місця Фото: Gas Monkey Garage

Також усередині з'явився великий дисплей, який є приладовою панеллю. Кермо зберегло звичний зовнішній вигляд.

Стандартний 4,9-літровий двигун V12 замінили на електромотор потужністю 306 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Він живиться від акумуляторного блоку місткістю 84,6 кВт⋅год із заявленим запасом ходу 362 км.

Важливо

Представлено найшвидший і найекстремальніший Ferrari в історії (фото)

Testa створена в єдиному екземплярі. Невідомо, чи буде продано цей незвичайний спорткар на аукціоні.

Раніше Фокус повідомляв, що суперкар Ferrari 812 Superfast отримав оригінальний тюнінг від ательє Mansory.