Семейный спорткар: минивэн Opel Zafira Life получил заряженную версию (фото)

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 подойдет для водителей, которым нужен не только практичный, но и стильный минивэн. Автомобиль стал выглядеть агрессивнее благодаря внешним доработкам.

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Тюнинг-ателье Irmscher доработало минивэн Opel Zafira Life. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Об этом сообщили на сайте компании.

Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 отличается от стандартной модели новым кузовным обвесом уникальным оформлением экстерьера. В Irmscher описали свой проект как "стильный минивэн для людей с активным образом жизни".

Автомобиль окрасили в графитовый цвет и дополнили золотыми акцентами. Внешний вид дополняют 20-дюймовые колесные диски Hydra Star черного цвета.

Минивэн получил новые бампера, боковые пороги, решетку радиатора и спойлер. Также автомобиль стал ниже благодаря улучшенной подвеске.

Несмотря на все улучшения Opel Zafira Life остается таким же практичным. Интерьер авто остался без изменений, сохранив до восьми посадочных мест.

Новая модификация является эволюцией проекта is3 Black Phantom Фото: Irmscher

Opel Zafira Life оснащается целой линейкой турбодизелей мощностью от 102 до 177 л.с. Все версии предлагаются с передним приводом и имеют расход топлива до 8,1 литра на 100 км в смешанном цикле.

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Заказать Opel Zafira Life is3 Black Phantom 2.0 можно на сайте тюнинг-ателье или у партнеров. Стоимость пакета доработок обсуждается индивидуально.

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