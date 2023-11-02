Opel готовит компактный электрокар стоимостью менее 27 000 долларов (фото)

Новый доступный электромобиль Opel будет основан на платформе STLA Small от Stellantis. Электрокар получит большой запас хода благодаря улучшенной аккумуляторной батарее.

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Линейку электромобилей Opel пополнит новая доступна модель начального уровня. Электрокар будет немного компактнее хэтчбека Corsa. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор Opel Флориан Хюттль намекнул, что бренд разрабатывает доступный электромобиль. Он получит новую энергоемкую аккумуляторную батарею, которая снизит производственные затраты.

Одной из главных задач инженеров при разработке компактных электрокаров является снижение веса. Благодаря этому удастся сильно увеличить их запас хода.

"Наша цель для следующего поколения — 25 000 евро за электромобиль", — сказал Хюттль. Он подчеркнул, что сейчас многие автопроизводители создают доступные электрокары, и бренду необходимо на это отреагировать.

Вероятнее всего, новый электромобиль будет основан на платформе STLA Small от Stellantis, которую использует новый Citroen e-C3. Она предназначена для различных моделей от A- до C-сегмента. Архитектура поддерживает аккумуляторные батареи емкостью от 37 до 82 кВт⋅час.

Новинка может получить некоторые технологии от Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Базовая версия модели может получить электромотор мощностью около 94 л.с. Также станут доступны и более мощные модификации.

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Ожидается, что новинка поступит в серийное производство в 2026 году. Ее начальная стоимость составит около 26 500 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Мюнхене продемонстрировали новый Opel Astra Sports Tourer Electric.