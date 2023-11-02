Opel готує компактний електрокар вартістю менше 27 000 доларів (фото)

Новий доступний електромобіль Opel буде заснований на платформі STLA Small від Stellantis. Електрокар отримає великий запас ходу завдяки поліпшеній акумуляторній батареї.

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Лінійку електромобілів Opel поповнить нова доступна модель початкового рівня. Електрокар буде трохи компактнішим за хетчбек Corsa. Про це розповіли на сайті Autocar.

Генеральний директор Opel Флоріан Хюттль натякнув, що бренд розробляє доступний електромобіль. Він отримає нову енергомістку акумуляторну батарею, яка знизить виробничі витрати.

Одним із головних завдань інженерів під час розробки компактних електрокарів є зниження ваги. Завдяки цьому вдасться сильно збільшити їхній запас ходу.

"Наша мета для наступного покоління — 25 000 євро за електромобіль", — сказав Хюттль. Він підкреслив, що зараз багато автовиробників створюють доступні електрокари, і бренду необхідно на це відреагувати.

Найімовірніше, новий електромобіль буде заснований на платформі STLA Small від Stellantis, яку використовує новий Citroen e-C3. Вона призначена для різних моделей від A- до C-сегмента. Архітектура підтримує акумуляторні батареї місткістю від 37 до 82 кВт⋅год.

Новинка може отримати деякі технології від Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Базова версія моделі може отримати електромотор потужністю близько 94 к.с. Також стануть доступні й потужніші модифікації.

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Очікується, що новинка надійде в серійне виробництво у 2026 році. Її початкова вартість становитиме близько 26 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Мюнхені продемонстрували новий Opel Astra Sports Tourer Electric.