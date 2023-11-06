В Канаде создали необычный городской электромобиль за $6250 (видео)

SARIT отличается миниатюрными габаритами и трехколесной компоновкой. Автомобиль способен развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода 100 км.

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В Канаде показали необычный трехколесный электромобиль SARIT. Новинка является гибридом автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

SARIT (Safe Affordable Reliable Innovative Transport) создан под руководством основателя Magna International Фрэнка Стронака. Он заявил, что этот электрокар призван решить множество проблем с мобильностью населения крупных городов.

Электромобиль получил закрытый кузов из алюминия с двумя дверями и небольшим багажником. Новинка очень компактная, благодаря чему парковка авто не составит труда.

SARIT имеет задний багажник Фото: SARIT

Габариты SARIT:

длина — 2286 мм;

ширина — 914 мм;

высота — 1676 мм.

SARIT может вместить двух человек. Пассажир будет ехать позади водителя, как на мотоцикле.

Также в интерьере установлен руль как у мотоцикла, на котором находятся многие элементы управления. Предусмотрен и переключатель скоростей, состоящий из трех ступеней.

В интерьере есть руль от мотоцикла Фото: SARIT

SARIT оснащен маломощным электромотором, который питается от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 96 А·ч. Запас хода составляет около 100 км, а полная зарядка от сети на 120 В занимает примерно четыре с половиной часа.

Электрокар способен развивать скорость до 60 км/ч. При этом автомобиль довольно устойчивый в поворотах благодаря низкому центру тяжести.

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Производство SARIT планируют наладить в Онтарио уже летом 2024 года. Стоимость новинки составит около 6250 долларов.

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