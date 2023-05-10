На продажу выставили необычный трехколесный электромобиль за $25 000 (фото)

Electra Meccanica Solo способен вместить только одного человека и проехать до 160 км. Внутри есть место для багажа, а также система камер с обзором на 360 градусов.

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В США на продажу выставили необычный канадский трехколесный электромобиль Electra Meccanica Solo 2021 года выпуска. Подробности об авто рассказали на сайте Jalopnik.

Electra Meccanica Solo является одноместным электрокаром производства канадской компании ElectraMeccanica Vehicles Corporation. Он создан для поездок по городу.

Несмотря на очень компактные габариты сзади Electra Meccanica Solo есть багажник. В него могут поместиться несколько сумок с вещами.

В электрокаре есть багажник Фото: Craigslist

В основе Electra Meccanica Solo лежит усиленный алюминиевый каркас безопасности. Он способен защитить водителя при ДТП.

Электрокар оснащен электромотором мощностью 82 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 129 км/ч.

Electra Meccanica Solo способен проехать до 160 км на одном заряде. Полная зарядка аккумулятора занимает несколько часов.

Electra Meccanica Solo оснащен одним электромотором Фото: Craigslist

В интерьере размещено только одно кресло. Попасть внутрь можно через левую или правую боковую дверь.

В интерьере есть только одно посадочное место Фото: Craigslist

Электрокар имеет цифровую панель приборов и дисковые тормоза. Также предусмотрена система камер с обзором на 360 градусов.

Выставленный на продажу Electra Meccanica Solo проехал всего 11 748 км. Автомобиль в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.

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Продавец просит за необычный электрокар 25 000 долларов. При этом новые Electra Meccanica Solo продавались по 18 500 долларов.

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