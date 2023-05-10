На продаж виставили незвичайний триколісний електромобіль за $25 000 (фото)

Electra Meccanica Solo здатний вмістити лише одну людину та проїхати до 160 км. Усередині є місце для багажу та система камер з оглядом на 360 градусів.

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Electra Meccanica Solo є одномісним електрокаром виробництва канадської компанії ElectraMeccanica Vehicles Corporation. Він створений для поїздок містом.

Попри дуже компактні габарити позаду Electra Meccanica Solo є багажник. У ньому можуть поміститися кілька сумок з речами.

В електрокарі є багажник Фото: Craigslist

В основі Electra Meccanica Solo лежить посилений алюмінієвий каркас безпеки. Він здатний захистити водія під час ДТП.

Електрокар оснащений електромотором потужністю 82 к.с. і 190 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 129 км/год.

Electra Meccanica Solo здатний проїхати до 160 км на одному заряді. Повне заряджання акумулятора займає кілька годин.

Electra Meccanica Solo оснащений одним електромотором Фото: Craigslist

В інтер'єрі розміщено лише одне крісло. Потрапити всередину можна через ліві або праві бічні двері.

В інтер'єрі є лише одне посадкове місце Фото: Craigslist

Електрокар має цифрову панель приладів та дискові гальма. Також передбачено систему камер з оглядом на 360 градусів.

Виставлений на продаж Electra Meccanica Solo проїхав лише 11 748 км. Автомобіль у відмінному стані й не потребує ремонту.

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Продавець просить за незвичайний електрокар 25 тисяч доларів. При цьому нові Electra Meccanica Solo продавалися по 18 500 доларів.

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