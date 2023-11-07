В США на продажу выставили раритетный детский автомобиль родом из СССР (фото)

Этот педальный автомобиль повторяет дизайн модели "Москвич-408", за исключением некоторых деталей. Авто имеет неплохое состояние, но у него отсутствует аккумулятор.

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На аукционе Bring a Trailer выставили раритетный педальный автомобиль АЗЛК "Москвич". Эта модель выпускалась в начале 1990-х и предназначалась для детей. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Педальный автомобиль повторяет дизайн модели "Москвич-408", за исключением отсутствия дверей и крыши. В СССР эти авто были очень популярны, но достать их было не так и просто.

Этот экземпляр имеет стальной кузов, который окрашен в красный цвет. Также он получил пластиковое лобовое стекло, фары и хромированную отделку.

Сзади установлены компактные фонари Фото: Bring a Trailer

Внутри установлены белый руль и одно черное сиденье. Для движения необходимо крутить педали, как на велосипеде. Также в интерьере можно найти фальшивые приборы.

В интерьере есть одно сиденье и руль Фото: Bring a Trailer

Фары можно включать, но выставленный на продажу экземпляр не имеет аккумулятора. Его можно установить самостоятельно.

Продавец отметил, что на кузове есть несколько царапин. Тем не менее автомобиль имеет неплохое состояние.

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Торги за этот педальный автомобиль заканчиваются через шесть дней. Пока не было сделано ни одной ставки за лот.

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