У США на продаж виставили раритетний дитячий автомобіль родом із СРСР (фото)

Цей педальний автомобіль повторює дизайн моделі "Москвич-408", за винятком деяких деталей. Авто має непоганий стан, але у нього відсутній акумулятор.

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На аукціоні Bring a Trailer виставили раритетний педальний автомобіль АЗЛК "Москвич". Ця модель випускалася на початку 1990-х і призначалася для дітей. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Педальний автомобіль повторює дизайн моделі "Москвич-408", за винятком відсутності дверей і даху. У СРСР ці авто були дуже популярні, але дістати їх було не так і просто.

Цей екземпляр має сталевий кузов, який пофарбований у червоний колір. Також він отримав пластикове лобове скло, фари та хромоване оздоблення.

Ззаду встановлено компактні ліхтарі Фото: Bring a Trailer

Усередині встановлено біле кермо та одне чорне сидіння. Для руху необхідно крутити педалі, як на велосипеді. Також в інтер'єрі можна знайти фальшиві прилади.

В інтер'єрі є одне сидіння і кермо Фото: Bring a Trailer

Фари можна вмикати, але виставлений на продаж екземпляр не має акумулятора. Його можна встановити самостійно.

Продавець зазначив, що на кузові є кілька подряпин. Проте автомобіль має непоганий стан.

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Торги за цей педальний автомобіль закінчуються через шість днів. Поки що не було зроблено жодної ставки за лот.

Раніше Фокус писав, що в Абу-Дабі на аукціон Bonhams виставили розбитий суперкар Lamborghini Countach 1989 року.