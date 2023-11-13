Низкая подвеска и много карбона: кроссовер Lexus NX получил новую стильную версию (фото)
Lexus NX получил новый кузовной обвес с карбоновыми элементами и стал ниже стандартной модели. Также кроссовер отличается двухцветными колесными дисками и наличием заднего спойлера.
Компактный кроссовер Lexus NX получил стильный тюнинг от ателье Rowen International. Новинку покажут на Токийском автосалоне, который пройдет в январе. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Пакет доработок разработан для спортивной версии Lexus NX F-Sport. Он делает внешний вид модели еще более агрессивным.
Спереди появился карбоновый сплиттер и немного измененный бампер. Также на кузове есть несколько новых аэродинамичных элементов.
На кроссовер установили новые двухцветные колесные диски. Сзади появились большой спойлер и массивный диффузор.
Тюнеры также сделали кроссовер ниже. Подвеска стала жестче, благодаря чему автомобиль теперь способен проезжать повороты на более высокой скорости.
В Rowen International отметили, что это все еще не финальный вариант кузовного обвеса для Lexus NX. В их планы входит создание комплекта широких колесных арок.Важно
Стоимость пакета доработок не раскрывается. Все подробности станут известны после презентации на Токийском автосалоне.
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