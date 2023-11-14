Шесть колес и 700 сил: самый экстремальный пикап Ford поступил в производство (фото)

Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 является самой экстремальной версией пикапа. Новинка отличается наличием третьей колесной оси и другими доработками.

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Пикап Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 поступил в производство в США. Заряженный пикап получил множество улучшений, включая третью колесную ось. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Hennessey Performance решили сделать пикап Ford F-150 Raptor R еще более экстремальным. Для этого автомобиль оснастили дополнительной парой колес, а его подвеску сделали выше

Пикап получил комплект новых колесных дисков черного цвета. Они обуты в 37-дюймовые внедорожные шины.

Колесные диски обуты во внедорожные шины Фото: Hennessey

Тюнеры отметили, что благодаря дополнительной задней оси сцепление с дорогой улучшилось более чем на 50%. Помимо этого грузовая платформа также стала больше.

Пикап стал еще более устойчивым на дороге Фото: Hennessey

Еще одним изменением стала дополнительная светотехника для бездорожья. Она установлена на передний кенгурятник.

Ford F-150 Hennessey VelociRaptor 6×6 оснащен 5,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 700 л.с. и 876 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 2948 кг.

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Стоимость готового пикапа составляет 499 999 долларов. Помимо этого клиенты могут отдать на доработку свой Ford F-150 Raptor R.

Ранее Фокус сообщал, что современные среднеразмерные пикапы испытали в обновленных краш-тестах.