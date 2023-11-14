Платные номерные знаки на авто стали дороже: сколько стоят

В Правительстве приняли изменения относительно стоимости платных номерных знаков. Теперь некоторые определенные комбинации будут стоить значительно больше, чем раньше.

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В Украине изменили стоимость платных номерных знаков с желаемой комбинацией. Соответствующие изменения утвердили в Кабмине 14 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что номерные знаки для мопедов, прицепов и мотоциклов с определенной цифровой комбинацией будут стоить 2 тыс. гривен.

Сколько будут стоить платные номерные знаки на автомобили и автобусы (без НДС):

с комбинацией 0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн (было 36 тыс. грн);

с четырьмя одинаковыми цифрами (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн (было 36 тыс. грн);

с комбинацией цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 — 50 000 грн (было 36 тыс. грн);

из двух последовательных пар одинаковых цифр — 15 000 грн (было 12 тыс. грн);

с последовательными цифрами 0123 и 1234 — 15 000 грн (было 12 тыс. грн);

из двух нулей в начале, и последующими неодинаковыми цифрами — 10 000 грн (было 9,6 тыс. грн).

Несмотря на это автомобильные номерные знаки с цифрой "6" станут дешевле. Так, за автомобильный знак с комбинацией 0006 или 6666 придется заплатить 10 тыс. гривен.

Комбинация из двух последовательных одинаковых пар цифр, однако из которых 66 будет стоить 4 тыс. грн. Также 4 тыс. грн будут стоить номерные знаки в комбинации которых будут стоять подряд три 6.

Также в министерстве отмечают, что в дальнейшем планируют ввести доставку номерных знаков по почте. В частности, на сегодня через почту можно получить только индивидуальный номерной знак.

Кроме того, в МВД анонсируют предоставление возможности изготавливать номерные знаки установленного образца частными предприятиями.

Как заказать платный номерной знак

Выбрать комбинацию и заказать платный номерной знак можно в Электронном кабинете водителя. В электронном сервисе можно выбрать сервисный центр МВД в котором хотите получить номерной знак и забронировать выбранную комбинацию на срок до 10-ти дней.

За бронирование желаемой комбинации нужно заплатить 360 гривен и по 10,8 грн за каждые сутки бронирования автомобильного знака. Получить его можно в сервисном центре МВД при регистрации или перерегистрации автомобиля.

Также отдельно оплачивается:

около 300 грн за номерной знак;

200 грн за услугу по регистрации или перерегистрации транспортного средства;

312 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства.

Напомним, в последнее время элитные номерные знаки с выбранной комбинацией стали все более популярными среди водителей, а спрос на них в этом году превзошел довоенные показатели. Так, на сегодня одной из самых популярных комбинаций является 7777, 0001 и 8888.

Также ранее в Кабмине утвердили новое обозначение для учебных автомобилей. Вскоре вместо буквы "У" на учебных автомобилях будет использоваться буква "Н" ("Учебное транспортное средство").