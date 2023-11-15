Какие электромобили покупают в разных регионах Украины: самые популярные модели октября
Украинцы стали покупать больше новых и подержанных электромобилей. При этом предпочтения автомобилистов отличаются в зависимости от региона.
За октябрь в Украине купили почти 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Всего за прошлый месяц купили на 156% больше электрокаров, чем за аналогичный период 2022 года. При этом большую часть сегмента заполнили импортированные модели с пробегом. Эксперты считают, что такая тенденция связана со льготными условиями растаможки для электрических авто.
Всего в Украине зарегистрировано 76 916 электромобилей. Из них только 2145 авто составляют грузовые модели.
ТОП-5 регионов по количеству регистраций электромобилей:
- Львовская область — 692 авто (93% подержанные).
- Киев — 554 авто (61% подержанные).
- Днепропетровская область — 348 авто (78% подержанные).
- Киевская область — 299 авто (66% подержанные).
- Винницкая область — 280 авто (88% подержанные).
На рынке новых электромобилей лидером в этих регионах остается Volkswagen ID.4. Покупателей привлекает невысокая стоимость модели и большой запас хода.
Самые популярные импортированные электромобили с пробегом:
- Volkswagen e-Golf — во Львовской области.
- Tesla Model 3 — в Киеве и Киевской области.
- Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные авто в кузове универсал в Украине за октябрь.