Які електромобілі купують у різних регіонах України: найпопулярніші моделі жовтня

Українці почали купувати більше нових і вживаних електромобілів. При цьому вибір автомобілістів відрізняється залежно від регіону.

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За жовтень в Україні купили майже 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Загалом за минулий місяць купили на 156% більше електрокарів, ніж за аналогічний період 2022 року. При цьому більшу частину сегмента заповнили імпортовані моделі з пробігом. Експерти вважають, що така тенденція пов'язана з пільговими умовами розмитнення для електричних авто.

Загалом в Україні зареєстровано 76 916 електромобілів. З них лише 2 145 авто становлять вантажні моделі.

Volkswagen ID.4 залишається найпопулярнішим електрокаром одразу в кількох регіонах Фото: Volkswagen

Топ 5 регіонів за кількістю реєстрацій електромобілів:

Львівська область — 692 авто (93% вживані). Київ — 554 авто (61% вживані). Дніпропетровська область — 348 авто (78% вживані). Київська область — 299 авто (66% вживані). Вінницька область — 280 авто (88% вживані).

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Які нові авто купують у різних регіонах України: найпопулярніші моделі жовтня

На ринку нових електромобілів лідером у цих регіонах залишається Volkswagen ID.4. Покупців приваблює невисока вартість моделі та великий запас ходу.

Volkswagen e-Golf найчастіше реєстрували у Львівській області Фото: Volkswagen

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом:

Volkswagen e-Golf — у Львівській області. Tesla Model 3 — у Києві та Київській області. Nissan Leaf — у Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші авто в кузові універсал в Україні за жовтень.