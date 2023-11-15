Первый автомобиль Xiaomi полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый Xiaomi SU7 — обтекаемый электрический седан с запасом хода до 800 км. Топовая 673-сильная версия способна развить 265 км/ч.

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В интернет просочились официальные фото Xiaomi SU7. Первый электромобиль от китайского производителя электроники поступит в производство с декабря. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар поступит в производство с декабря Фото: CarNewsChina

Новый Xiaomi SU7 (ранее известный как MS11 Modena) будут выпускать на предприятии концерна BAIC в пригороде Пекина. Электрический седан будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500) и станет конкурентом Tesla Model 3.

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Электромобиль Xiaomi SU7 отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, выраженным "носом" и стреловидными фарами. Его крыша полностью стеклянная, а сзади установлен выдвижной спойлер. На выбор предложены колесные диски на 19 или 20 дюймов.

Модель предложат в версиях на 300 и 673 л. с. Фото: CarNewsChina

Размеры Xiaomi SU7 2024:

длина – 4997 мм;

ширина – 1963 мм;

высота – 1455 мм;

колесная база – 3000 мм;

масса – 1980-2205 кг.

Салон Xiaomi SU7 не показали на официальных фото, но рассекретили на шпионских снимках. Внутри установлены небольшой виртуальный щиток приборов и крупный тачскрин. Электрокар получит систему распознавания лица и автопилот.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: CarNewsChina

Первый автомобиль Xiaomi предложат в 300-сильной заднеприводной и 673-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость составит 210 и 265 км/ч, соответственно. Запас хода составит от 600 до 800 км.

К слову, Huawei также занимается выпуском электромобилей, причем компания представила уже вторую модель под новым брендом Avatr.

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