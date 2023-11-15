Культовое авто из фильма "Назад в будущее" превратили в скоростной электромобиль (фото)

Электромобиль DeLorean DMC-12 оснащен 300-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с. В салоне установлены два дисплея.

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В Германии выполняют нестандартный тюнинг DeLorean DMC-12. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" превращают в электрокар. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Спорткар получил 300-сильный электромотор Фото: auto.cz

Электромобиль DeLorean разработал немецкий мастер Йорг Кучер, ранее создавший электрические Bentley T1, Porsche 911 и Boxster. Авто получило 136-сильный мотор и батарею на 35 кВт∙ч, а его запас хода составил 200 км. Примечательно, что сохранена механическая КПП.

Затем авто доработали специалисты ателье Wunderkind. Проект назвали eLorean и теперь под заказ переделывают DMC-12 в электрокары. Цена авто достигает 500 000 евро.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с Фото: auto.cz

DeLorean DMC-12 оснащают 300-сильным электромотором, который существенно улучшил динамику спорткара. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 5,4 с, а максимальная скорость выросла до 220 км/ч. А вот от КПП отказались.

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Аккумуляторная батарея Samsung емкостью 42,6 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 213 км и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 кВт.

В салоне появились два дисплея Фото: auto.cz

Дизайн DeLorean DMC-12 не изменился. Салон спорткара перетянут более дорогой кожей, также появились виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа.

К слову, переделка классических авто в электрокары набирает популярности. Даже украинский мастер недавно создал электрический Porsche 911.

Также Фокус рассказывал про электромобиль Ford Mustang 1964 года.