Культове авто з фільму "Назад у майбутнє" перетворили на швидкісний електромобіль (фото)

Електромобіль DeLorean DMC-12 оснащений 300-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,4 с. У салоні встановлено два дисплеї.

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У Німеччині виконують нестандартний тюнінг DeLorean DMC-12. Знамените авто з фільму "Назад у майбутнє" перетворюють на електрокар. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Спорткар отримав 300-сильний електромотор Фото: auto.cz

Електромобіль DeLorean розробив німецький майстер Йорг Кучер, який раніше створив електричні Bentley T1, Porsche 911 і Boxster. Авто отримало 136-сильний мотор і батарею на 35 кВт∙год, а його запас ходу склав 200 км. Примітно, що збережена механічна КПП.

Потім авто допрацювали фахівці ательє Wunderkind. Проєкт назвали eLorean і тепер під замовлення переробляють DMC-12 на електрокари. Ціна авто сягає 500 000 євро.

Розгін до 100 км/год займає 5,4 с Фото: auto.cz

DeLorean DMC-12 оснащують 300-сильним електромотором, який суттєво поліпшив динаміку спорткара. Розгін до 100 км/год тепер займає 5,4 с, а максимальна швидкість зросла до 220 км/год. А ось від КПП відмовилися.

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Акумуляторна батарея Samsung ємністю 42,6 кВт∙год забезпечує запас ходу в 213 км і підтримує швидку зарядку потужністю 80 кВт.

У салоні з'явилися два дисплеї Фото: auto.cz

Дизайн DeLorean DMC-12 не змінився. Салон спорткара перетягнуто дорожчою шкірою, також з'явилися віртуальний щиток приладів і тачскрін мультимедіа.

До слова, переробка класичних авто на електрокари набирає популярності. Навіть український майстер нещодавно створив електричний Porsche 911.

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