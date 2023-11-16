"Запорожец" и не только: британцы назвали самые интересные авто из Восточной Европы (фото)

В Восточной Европе было создано множество интересных и необычных автомобилей. Некоторые модели даже опередили свое время благодаря смелыми инженерным решениям.

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Западная Европа является одним из лидеров по производству автомобилей, включая такие известные бренды как Porsche, BMW, Jaguar и Renault. Тем не менее в Восточной Европе также выпускалось множество интересных моделей. О таких авто рассказали на сайте Autocar.

В XX веке многие страны Восточной Европы столкнулись с послевоенным кризисом. Люди нуждались в новых автомобилях, но их производство требовало огромных затрат. Поэтому многим производителям пришлось идти на различные ухищрения, чтобы их модели вызывали интерес у покупателей.

В рейтинг вошли 10 автомобилей, которые были выпущены в Восточной Европе в прошлом столетии. Эти модели имеют свои уникальные особенности, которые выделяли их на фоне конкурентов.

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Самые интересные авто из Восточной Европы XX века:

Tatra 603

Tatra 603 имел роскошный интерьер Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1956 — 1975

Tatra 603 был самым роскошным автомобилем чехословацкого производства. Это четырехдверный седан с задним расположением двигателя и футуристичным дизайном.

Модель имеет каплевидный кузов с четырьмя передними фарами, которые расположены близко друг к другу. Снаружи пресутсвуют хромированная отделка, которая дополняет внешний вид седана.

Tatra 603 оснащалась 2,5-литровым двигателем V8 мощностью 95 л.с. и 158 Нм крутящего момента. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968 часто поставлялся на экспорт в другие страны Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1971 — 1994

Знаменитый украинский автомобиль ЗАЗ-968 "Запорожец" был популярен и далеко за пределами нашей страны. Эту модель часто называли "народным Porsche" из-за заднемоторной компоновки.

Этот двухдверный седан имеет минималистичный дизайн с двумя круглыми фарами и хромированной отделкой. Отличительной чертой авто стали "уши" в задних крыльях, которые охлаждали двигатель.

ЗАЗ-968 оснащался 1,2-литровыми двигателями V4 мощностью от 41 до 50 л.с. Они работали в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Velorex Oskar

Velorex Oskar был гораздо дешевле многих авто Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1950 — 1971

Трицикл Velorex Oskar был создан в Чехословакии братьями Франтишеком и Моймиром Странскими. Первый прототип был создан почти сразу после окончания Второй мировой войны, а серийное производство модели началось с 1950 году.

Это авто имеет всего три колеса и основан на пространственной трубчатой раме. Кузов модели изготовлен из алюминия, что позволило существенно снизить вес всей конструкции.

Под капотом Velorex Oskar находился 250-кубовый мотоциклетный двигатель мощностью от 6 до 12 л.с. Более поздние модели получили 350-кубовый мотор мощностью 16 л.с. Всего было выпущено около 15 тысяч таких авто.

Melkus RS1000

Melkus RS1000 был одним из немногих спорткаров производства ГДР Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1969 — 1979

В 1949 Германия была разделена на Германскую Демократическую Республику и Федеративную Республику Германии. В ГДР в основном производили маломощные и дешевые автомобили, но в 1969 дебютировал Melkus RS1000, который произвел настоящий фурор среди местных автолюбителей.

Этот спорткар был создан совместными усилиями инженеров из Дрезденского технического университета и Айзенахского автомобильного завода. Внешне авто похоже на итальянские спортивные модели тех лет.

Автомобиль принимал участие в различных гонках, где завоевал множество побед. Спорткар весил всего около 850 кг и мог проезжать повороты на высокой скорости.

Melkus RS1000 оснащался различными двигателями объемом от 1,0 до 1,6 литра мощность до 102 л.с. Они работали в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а максимальная скорость составляла 210 км/ч.

Trabant 601

Trabant 601 стал самым массовым авто в ГДР Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1964 — 1990

Trabant 601 является более "традиционным" автомобилем производства ГДР, в сравнении с Melkus RS1000. Это дешевая компактная модель, которая стала настоящим "народным авто".

Кузов автомобиля был изготовлен из пластика, а рычаг КПП находился на руле, что было нетипичным решением для европейских моделей. Также это авто часто критиковали за низкий уровень надежности, связанный с плохой сборкой.

Всего было выпущено 2 818 547 экземпляров Trabant 601. Это самый массовый автомобиль, который был разработан в ГДР.

Модель была доступна с несколькими двигателями, но наиболее популярным является 600-кубовый двухтактный мотор мощностью 26 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач, а максимальная скорость составляла 100 км/ч.

Skoda 110 R

Skoda 110 R построен на базе седана Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1970 — 1980

Skoda 110 R является одной из первых попыток компании создать спорткар. Он построен на базе седана и имеет заднемоторную компоновку.

Модель отличалась современным для своего времени дизайном и приятной управляемостью. Этот автомобиль даже участвовал в гонках ралли, где отлично показал свои возможности.

Под капотом Skoda 110 R был установлен 1,1-литровый двигатель мощностью 54 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Dacia MD87

Всего было создано два прототипа Dacia MD87 Фото: Фото из открытых источников

Годы выпуска: 1987

Инженер Николае Космеску в 1987 году решил создать уникальный раллийный спорткар со средним расположением двигателя. Кузов был позаимствован у Dacia Sport, но в конструкцию было внесено множество изменений.

Автомобиль так и не был запущен в серийное производство, но было построено два рабочих прототипа. Они неплохо ездили по гравийной дороге.

Dacia MD87 оснащался 1,4-литровым двигателем мощностью 72 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач и мог развивать скорость свыше 150 км/ч.

Dacia 1410 Sport

Dacia 1410 Sport имела кузов купе-фастбэк Фото: Wikimedia Commons

Годы выпуска: 1983 — 1992

В 1983 году Dacia представила обновленную линейку моделей 1310. В этом же году появилось и мелкосерийное купе 1410 Sport.

Автомобиль получил кузов купе-фастбэк и был основан на седане Dacia 1310. Модель так и не стала популярной и была выпущена небольшим тиражом.

Под капотом Dacia 1410 Sport был установлен 1,3-литровый двигатель мощностью 54 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

ЗИС-101А-Спорт

ЗИС-101А-Спорт стал одним из первых спорткаров в СССР Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1939

В СССР не выпускались спортивные модели из-за трудности их производства и высокой стоимости. Тем не менее в 1939 году был представлен уникальный 2-местный родстер ЗИС-101А-Спорт.

Этот автомобиль спроектировала группа молодых инженеров. Он основан на седане ЗИС-101, но имел множество отличий. Дизайн авто был создан почти с нуля, а шасси облегчили, чтобы сделать родстер быстрее.

ЗИС-101А-Спорт оснащался 6,1-литровым двигателем мощностью 145 л.с. Максимальная скорость во время испытаний составила 164,7 км/ч.

Zastava 750

Zastava 750 был копией Fiat 600 Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1962 — 1985

На автомобили, импортированные в Югославию после Второй мировой войны, облагалась импортная пошлина в размере 41%. Из-за этого авто могли себе позволить только богатые жители страны. Чтобы решить эту проблему, производитель Zastava заключил сделку на производство лицензионной копии Fiat 600. Так и появилась модель Zastava 750.

Югославский автомобиль имел несколько отличий от итальянской модели, включая более длинный кузов и несколько внутренних улучшений. Тем не менее оба авто имели заднемоторную компоновку и кузов хэтчбек.

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Zastava 750 оснащалась 767-кубовым двигателем мощностью 29 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

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