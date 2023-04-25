Автомобили-гиганты: самые длинные модели от известных автопроизводителей (фото)

В список вошли 45 автомобилей, которые являются самыми длинными в истории своих брендов. Габариты этих моделей впечатляют.

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Автомобили отличаются друг от друга не только внешним видом и характеристиками, но и размерами. Фокус назовет самые длинные авто от известных брендов.

Некоторые автопроизводители прославились благодаря выпуску компактных моделей, которые отлично подходят для городских улиц. Тем не менее даже среди них есть свои "гиганты".

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Самые длинные автомобили от известных брендов:

1. Acura MDX

Acura MDX является самым длинным автомобилем в истории бренда Фото: Motor1.com

Длина авто: 5039 мм

Кроссовер Acura MDX четвертого поколения стал самым длинным автомобилем в истории бренда. Это зване несколько лет носил премиальный седан RLX.

2. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX входит в число самых быстрых современных кроссоверов Фото: Aston Martin

Длина авто: 5039 мм

Первый кроссовер Aston Martin имеет такую же длину кузова, как и Acura MDX. Модель DBX входит в число самых быстрых современных кроссоверов на планете.

3. Audi A8 L Horch

Audi A8 L Horch создан для китайского рынка Фото: Audi

Длина авто: 5450 мм

Седан Audi A8 впечатляет своими габаритами. Версия стандартной модели с удлиненной колесной базой достигает 5320 мм в длину, но для тех, кому и этого недостаточно, доступна модификация Horch.

4. Bentley Mulsanne EWB

Bentley Mulsanne EWB предназначен для тех, кому недостаточно места сзади Фото: Bentley

Длина авто: 5825 мм

Производитель одних из самых роскошных автомобилей в мире предлагал своим клиентам седан Mulsanne с удлиненной колесной базой. Это позволило обеспечить огромное пространство для задних пассажиров.

5. BMW 7 Series

BMW 7 Series предлагает много места для задних пассажиров Фото: BMW

Длина авто: 5391 мм

BMW имеют огромный опыт в постройке роскошных автомобилей. Новейший седан 7 Series является самым длинным из них.

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6. Bugatti Royale

Bugatti Royale сильно отличался от многих автомобилей на дорогах своих лет Фото: Wikipedia

Длина авто: 5918 мм

В прошлом столетии Bugatti выпускали не гиперкары, а одни из самых роскошных автомобилей в мире. Одной из самых впечатляющих моделей является седан Royale с невероятно длинным капотом.

7. Buick Electra

Buick Electra была флагманской моделью бренда Фото: Wikipedia

Длина авто: 5936 мм

Сейчас Buick используют имя Electra для своего нового электрокроссовера. В 70-х это имя носили роскошные модели, которые достигали в длину более пяти метров.

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8. Cadillac Fleetwood Seventy-Five

Cadillac Fleetwood Seventy-Five произвел фурор во время своей премьеры Фото: Wikipedia

Длина авто: 6406 мм

Cadillac Fleetwood Seventy-Five был представлен в 1971 году и сразу стал одним из самых длинных автомобилей в мире. Он больше напоминал лимузин чем обычный седан.

9. Chevrolet Silverado HD

Chevrolet Silverado HD может буксировать большой рабочий транспорт Фото: General Motors

Длина авто: 6756 мм

Chevrolet Silverado предназначен для перевозки очень тяжелых грузов и может буксировать большой рабочий транспорт. Самыми большими версиями модели, доступными для частных клиентов, являются 2500HD и 3500HD.

10. Chrysler New Yorker

Модель New Yorker была самым длинным авто в истории Chrysler Фото: Wikipedia

Длина авто: 5717 мм

Производитель роскошных автомобилей был невероятно популярным в США в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Модель New Yorker с 1974 по 1978 год была самым длинным авто в истории бренда.

11. Citroen DS Estate

Citroen DS был одним из самых технологичных автомобилей своего времени Фото: Wikipedia

Длина авто: 5026 мм

Citroen DS является одним из самых технологичных автомобилей своего времени. Модель выпускалась с несколькими типами кузова, самым длинным из которых был универсал.

12. Dodge Royal Monaco Brougham Wagon

Dodge Royal Monaco Brougham Wagon впечатляет своими размерами Фото: Dodge

Длина авто: 5827 мм

Сейчас Dodge известны благодаря своим мощным маслкарам, которые отсылают к культовым моделям прошлого столетия. В прошлом бренд часто выпускал и семейные автомобили, самым большим из которых был универсал Royal Monaco Brougham Wagon.

13. Ferrari GTC4Lusso

Ferrari GTC4Lusso больше своего предшественника Фото: Ferrari

Длина авто: 4922 мм

Ferrari GTC4Lusso является развитием модели FF, которая ориентирована на семейных клиентов бренда. Сзади есть место для детей, но при этом спорткар все еще остается очень быстрым.

14. Fiat Fullback Cross

Fiat Fullback Cross основан на базе Mitsubishi L200 Фото: Fiat

Длина авто: 5300 мм

Пикап Fiat Fullback Cross основан на базе Mitsubishi L200. Модель предлагает много багажного пространства и достаточно места для пассажиров.

15. Ford F-Series Super Duty

Ford F-Series Super Duty достигает в длину более 6,7 метра Фото: Ford

Длина авто: 6761 мм

Самый популярный пикап в мире также является одним из самых больших. Модификация Super Duty достигает в длину более 6,7 метра.

16. GMC Sierra HD

GMC Sierra HD немного больше Chevrolet Silverado HD Фото: General Motors

Длина авто: 6759 мм

GMC Sierra основан на пикапе Chevrolet Silverado и немного больше своего "донора". Автомобиль обладает огромным багажным отсеком.

17. Honda Ridgeline

Honda Ridgeline является самой длинной среди всего модельного ряда Фото: Honda

Длина авто: 5339 мм

Для рынка США Honda предлагают полноразмерный пикап Ridgeline. Модель является самой длинной среди всего модельного ряда японского бренда.

18. Hummer EV

Hummer EV достигает в длину более 5,5 метра Фото: General Motors

Длина авто: 5507 мм

Под брендом Hummer было выпущено несколько огромных внедорожников. Самым большим из них является недавно выпущенный электрокар GMC Hummer EV.

19. Hyundai Staria

Hyundai Staria обладает богатым оснащением Фото: Hyundai

Длина авто: 5253 мм

Минивэн Hyundai Staria привлекает внимание благодаря своему необычному футуристичному дизайну. Также модель обладает богатым оснащением и просторным салоном.

20. Infiniti QX80

Infiniti QX80 предлагает высокий уровень роскоши Фото: Infiniti

Длина авто: 5339 мм

Infiniti QX80 построен на той же платформе, что и пикап Nissan Titan. Внедорожник предлагает высокий уровень роскоши и стильный дизайн.

21. Jaguar XJ

Jaguar XJ предлагался с удлиненной колесной базой Фото: Jaguar

Длина авто: 5255 мм

Модель Jaguar XJ выпускалась с 1968 по 2019 год. Последнее поколение седана предлагалось с удлиненной колесной базой, которое давало еще больше места для задних пассажиров.

22. Jeep Grand Wagoneer L

Jeep Grand Wagoneer L имеет много места внутри Фото: Jeep

Длина авто: 5758 мм

Самый большой внедорожник Jeep предлагается с увеличенной колесной базой. Благодаря этому модель становится еще более просторной внутри.

23. Kia Carnival

Kia Carnival ценят за высокую практичность Фото: Kia

Длина авто: 5165 мм

Минивэн Kia Carnival завоевал репутацию очень практичного автомобиля с просторным интерьером. Этого удалось достичь благодаря внушительным габаритам.

24. Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera является единственным четырехместным автомобилем в истории бренда Фото: Koenigsegg

Длина авто: 4975 мм

Шведский производитель гиперкаров часто экспериментирует со своим модельным рядом. Koenigsegg Gemera является единственным автомобилем в истории бренда, которые имеет четыре посадочных места.

25. Lamborghini Urus

Lamborghini Urus является первым кроссовером в истории бренда Фото: Lamborghini

Длина авто: 5112 мм

Lamborghini Urus является одним из самых быстрых кроссоверов в мире. Помимо этого модель побила рекорд длины кузова, который ранее принадлежал суперкару Centenario.

26. Lexus LS

Lexus LS с каждым поколением модель становится больше Фото: Lexus

Длина авто: 5235 мм

В модельном ряду Lexus есть несколько кроссоверов и внедорожников, но ни один из них не сравнится по длине кузова с седаном LS. С каждым поколением модель становится все больше и больше.

27. Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte обладает просторным салоном Фото: Maserati

Длина авто: 5262 мм

Самый большой седан Maserati предлагает не только просторный интерьер, но и неплохие характеристики. Автомобиль обладает спортивным характером, которые ценят многие владельцы модели.

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28. Mazda BT-50

Mazda BT-50 основан на Isuzu D-Max Фото: Mazda

Длина авто: 5470 мм

Третье поколение пикапа Mazda BT-50 основано на Isuzu D-Max. Автомобили отличаются дизайном и оснащением.

29. McLaren Speedtail

McLaren Speedtail развивает скорость свыше 400 км/ч Фото: McLaren

Длина авто: 5137 мм

Британский суперкар McLaren Speedtail обладает необычным внешним видом и невероятными характеристиками. Сзади расположен длинный свес, напоминающий плавник.

30. Mercedes-Maybach S600 Pullman

Mercedes-Maybach S600 Pullman часто используют президенты различных стран мира Фото: Mercedes-Benz

Длина авто: 6499 мм

Mercedes-Maybach Pullman является самой роскошной версией седана S-Class. Эту модель часто используют президенты различных стран мира для своих рабочих поездок.

31. Mitsubishi Raider

Mitsubishi Raider отличался брутальным дизайном

Длина авто: 5585 мм

С 2005 по 2009 год в США продавался полноразмерный пикап Mitsubishi Raider. Модель отличалась брутальным дизайном и большими габаритами.

32. Nissan Titan

Nissan Titan пользуется спросом в США

Длина авто: 6208 мм

Огромный японский пикап Nissan Titan пользуется спросом в США. Версия XD CrewCab Pro-4X является самой длинной.

33. Opel 24/110

Opel 24/110 является одним из самых роскошных автомобилей в истории бренда Фото: Wikipedia

Длина авто: 5400 мм

Opel 24/110 является одним из самых роскошных автомобилей в истории немецкого бренда. До сих пор ни одна модель не смогла превзойти это авто по длине кузова.

34. Peugeot Landtrek

Peugeot Landtrek достигает в длину более 5 метров Фото: Peugeot

Длина авто: 5390 мм

Пикап Peugeot Landtrek основан на китайском пикапе Kaicene F70. Французский бренд разработал модель совместно с Chanhan Automobile.

35. Plymouth Gran Fury

Plymouth Gran Fury достигает в длину почти 6 метров Фото: Plymouth

Длина авто: 5751 мм

Американские универсалы прошлого столетия отличаются своими впечатляющими габаритами. Один из ярких примеров — Plymouth Gran Fury, который достигает в длину почти 6 метров.

36. Pontiac Grand Safari

Pontiac Grand Safari является невероятно большим автомобилем Фото: General Motors

Длина авто: 5875 мм

Огромный универсал Pontiac Grand Safari является невероятно большим автомобилем, даже по меркам своего времени. В 1977 году модель даже сделали немного компактнее.

37. Porsche Panamera Executive

Porsche Panamera Executive имеет увеличенную колесную базу Фото: Porsche

Длина авто: 5199 мм

Производитель спортивных автомобилей Porsche имеет обширный модельный ряд, который включает спорткары, суперкары, седаны, универсалы и кроссоверы. Рекордсменом по длине кузова является седан с увеличенной колесной базой Porsche Panamera Executive.

38. Ram Heavy Duty

Ram Heavy Duty имеет огромный багажный отсек Фото: RAM

Длина авто: 6626 мм

Ram Heavy Duty является одним из самых длинных пикапов, которые предлагаются частным клиентам. Версии с двойной кабиной предлагают не только много места для задних пассажиров, но и огромный багажный отсек.

39. Land Rover Range Rover

Новый Range Rover получил звание самого длинного авто в истории бренда Фото: Land Rover

Длина авто: 5252 мм

Британский производитель внедорожников в 2021 году представил новое поколение модели Range Rover. Автомобиль получил не только передовые технологии, но и звание самого длинного авто в истории бренда.

40. Renault Alaskan

Renault Alaskan основан на базе Nissan Navara Фото: Renault

Длина авто: 5399 мм

Как и в случае с Peugeot и Fiat, пикап Renault Alaskan основан на базе другого автомобиля. В этот раз "донором" стал Nissan Navara.

41. Rolls-Royce Phantom Extended

Rolls-Royce Phantom VII длиннее своего предшественника Фото: Rolls-Royce

Длина авто: 6084 мм

Rolls-Royce Phantom восьмого поколения является огромным автомобилем, но даже он уступает своему предшественнику. Седьмое поколение седана с удлиненной колесной базой достигало в длину более шести метров.

42. Saab 9-7X

Saab 9-7X является первым кроссовером в истории бренда Фото: Wikipedia

Длина авто: 4907 мм

Первый кроссовер в истории Saab появился в 2004 году. Это была самая длинная модель бренда.

43. Toyota Tundra

Toyota Tundra предлагается в нескольких модификациях Фото: Toyota

Длина авто: 6413 мм

Toyota Tundra предлагается в нескольких модификациях. Версии SR и SR5 доступны с двойной кабиной, благодаря чему пикап достигает в длину почти 6,5 метра.

44. Volkswagen Grand California 680

Volkswagen Grand California 680 является одним из самых длинных современных автомобилей Фото: Volkswagen

Длина авто: 6800 мм

Самым длинным автомобилем в этом списке является кемпер Volkswagen Grand California 680. Модель предлагает много места для пассажиров и предназначена для путешествий.

45. Volvo S90 Excellence

Volvo S90 Excellence достигает в длину более 5 метров Фото: Volvo

Длина авто: 5083 мм

Volvo выпустили специальную версию роскошного седана S90 для своих китайских клиентов. Автомобиль обладает просторным салоном и предлагает много места для задних пассажиров.

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