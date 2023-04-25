Автомобили-гиганты: самые длинные модели от известных автопроизводителей (фото)
В список вошли 45 автомобилей, которые являются самыми длинными в истории своих брендов. Габариты этих моделей впечатляют.
Автомобили отличаются друг от друга не только внешним видом и характеристиками, но и размерами. Фокус назовет самые длинные авто от известных брендов.
Некоторые автопроизводители прославились благодаря выпуску компактных моделей, которые отлично подходят для городских улиц. Тем не менее даже среди них есть свои "гиганты".Важно
Самые длинные автомобили от известных брендов:
1. Acura MDX
Длина авто: 5039 мм
Кроссовер Acura MDX четвертого поколения стал самым длинным автомобилем в истории бренда. Это зване несколько лет носил премиальный седан RLX.
2. Aston Martin DBX
Длина авто: 5039 мм
Первый кроссовер Aston Martin имеет такую же длину кузова, как и Acura MDX. Модель DBX входит в число самых быстрых современных кроссоверов на планете.
3. Audi A8 L Horch
Длина авто: 5450 мм
Седан Audi A8 впечатляет своими габаритами. Версия стандартной модели с удлиненной колесной базой достигает 5320 мм в длину, но для тех, кому и этого недостаточно, доступна модификация Horch.
4. Bentley Mulsanne EWB
Длина авто: 5825 мм
Производитель одних из самых роскошных автомобилей в мире предлагал своим клиентам седан Mulsanne с удлиненной колесной базой. Это позволило обеспечить огромное пространство для задних пассажиров.
5. BMW 7 Series
Длина авто: 5391 мм
BMW имеют огромный опыт в постройке роскошных автомобилей. Новейший седан 7 Series является самым длинным из них.Важно
6. Bugatti Royale
Длина авто: 5918 мм
В прошлом столетии Bugatti выпускали не гиперкары, а одни из самых роскошных автомобилей в мире. Одной из самых впечатляющих моделей является седан Royale с невероятно длинным капотом.
7. Buick Electra
Длина авто: 5936 мм
Сейчас Buick используют имя Electra для своего нового электрокроссовера. В 70-х это имя носили роскошные модели, которые достигали в длину более пяти метров.Важно
8. Cadillac Fleetwood Seventy-Five
Длина авто: 6406 мм
Cadillac Fleetwood Seventy-Five был представлен в 1971 году и сразу стал одним из самых длинных автомобилей в мире. Он больше напоминал лимузин чем обычный седан.
9. Chevrolet Silverado HD
Длина авто: 6756 мм
Chevrolet Silverado предназначен для перевозки очень тяжелых грузов и может буксировать большой рабочий транспорт. Самыми большими версиями модели, доступными для частных клиентов, являются 2500HD и 3500HD.
10. Chrysler New Yorker
Длина авто: 5717 мм
Производитель роскошных автомобилей был невероятно популярным в США в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Модель New Yorker с 1974 по 1978 год была самым длинным авто в истории бренда.
11. Citroen DS Estate
Длина авто: 5026 мм
Citroen DS является одним из самых технологичных автомобилей своего времени. Модель выпускалась с несколькими типами кузова, самым длинным из которых был универсал.
12. Dodge Royal Monaco Brougham Wagon
Длина авто: 5827 мм
Сейчас Dodge известны благодаря своим мощным маслкарам, которые отсылают к культовым моделям прошлого столетия. В прошлом бренд часто выпускал и семейные автомобили, самым большим из которых был универсал Royal Monaco Brougham Wagon.
13. Ferrari GTC4Lusso
Длина авто: 4922 мм
Ferrari GTC4Lusso является развитием модели FF, которая ориентирована на семейных клиентов бренда. Сзади есть место для детей, но при этом спорткар все еще остается очень быстрым.
14. Fiat Fullback Cross
Длина авто: 5300 мм
Пикап Fiat Fullback Cross основан на базе Mitsubishi L200. Модель предлагает много багажного пространства и достаточно места для пассажиров.
15. Ford F-Series Super Duty
Длина авто: 6761 мм
Самый популярный пикап в мире также является одним из самых больших. Модификация Super Duty достигает в длину более 6,7 метра.
16. GMC Sierra HD
Длина авто: 6759 мм
GMC Sierra основан на пикапе Chevrolet Silverado и немного больше своего "донора". Автомобиль обладает огромным багажным отсеком.
17. Honda Ridgeline
Длина авто: 5339 мм
Для рынка США Honda предлагают полноразмерный пикап Ridgeline. Модель является самой длинной среди всего модельного ряда японского бренда.
18. Hummer EV
Длина авто: 5507 мм
Под брендом Hummer было выпущено несколько огромных внедорожников. Самым большим из них является недавно выпущенный электрокар GMC Hummer EV.
19. Hyundai Staria
Длина авто: 5253 мм
Минивэн Hyundai Staria привлекает внимание благодаря своему необычному футуристичному дизайну. Также модель обладает богатым оснащением и просторным салоном.
20. Infiniti QX80
Длина авто: 5339 мм
Infiniti QX80 построен на той же платформе, что и пикап Nissan Titan. Внедорожник предлагает высокий уровень роскоши и стильный дизайн.
21. Jaguar XJ
Длина авто: 5255 мм
Модель Jaguar XJ выпускалась с 1968 по 2019 год. Последнее поколение седана предлагалось с удлиненной колесной базой, которое давало еще больше места для задних пассажиров.
22. Jeep Grand Wagoneer L
Длина авто: 5758 мм
Самый большой внедорожник Jeep предлагается с увеличенной колесной базой. Благодаря этому модель становится еще более просторной внутри.
23. Kia Carnival
Длина авто: 5165 мм
Минивэн Kia Carnival завоевал репутацию очень практичного автомобиля с просторным интерьером. Этого удалось достичь благодаря внушительным габаритам.
24. Koenigsegg Gemera
Длина авто: 4975 мм
Шведский производитель гиперкаров часто экспериментирует со своим модельным рядом. Koenigsegg Gemera является единственным автомобилем в истории бренда, которые имеет четыре посадочных места.
25. Lamborghini Urus
Длина авто: 5112 мм
Lamborghini Urus является одним из самых быстрых кроссоверов в мире. Помимо этого модель побила рекорд длины кузова, который ранее принадлежал суперкару Centenario.
26. Lexus LS
Длина авто: 5235 мм
В модельном ряду Lexus есть несколько кроссоверов и внедорожников, но ни один из них не сравнится по длине кузова с седаном LS. С каждым поколением модель становится все больше и больше.
27. Maserati Quattroporte
Длина авто: 5262 мм
Самый большой седан Maserati предлагает не только просторный интерьер, но и неплохие характеристики. Автомобиль обладает спортивным характером, которые ценят многие владельцы модели.Важно
28. Mazda BT-50
Длина авто: 5470 мм
Третье поколение пикапа Mazda BT-50 основано на Isuzu D-Max. Автомобили отличаются дизайном и оснащением.
29. McLaren Speedtail
Длина авто: 5137 мм
Британский суперкар McLaren Speedtail обладает необычным внешним видом и невероятными характеристиками. Сзади расположен длинный свес, напоминающий плавник.
30. Mercedes-Maybach S600 Pullman
Длина авто: 6499 мм
Mercedes-Maybach Pullman является самой роскошной версией седана S-Class. Эту модель часто используют президенты различных стран мира для своих рабочих поездок.
31. Mitsubishi Raider
Длина авто: 5585 мм
С 2005 по 2009 год в США продавался полноразмерный пикап Mitsubishi Raider. Модель отличалась брутальным дизайном и большими габаритами.
32. Nissan Titan
Длина авто: 6208 мм
Огромный японский пикап Nissan Titan пользуется спросом в США. Версия XD CrewCab Pro-4X является самой длинной.
33. Opel 24/110
Длина авто: 5400 мм
Opel 24/110 является одним из самых роскошных автомобилей в истории немецкого бренда. До сих пор ни одна модель не смогла превзойти это авто по длине кузова.
34. Peugeot Landtrek
Длина авто: 5390 мм
Пикап Peugeot Landtrek основан на китайском пикапе Kaicene F70. Французский бренд разработал модель совместно с Chanhan Automobile.
35. Plymouth Gran Fury
Длина авто: 5751 мм
Американские универсалы прошлого столетия отличаются своими впечатляющими габаритами. Один из ярких примеров — Plymouth Gran Fury, который достигает в длину почти 6 метров.
36. Pontiac Grand Safari
Длина авто: 5875 мм
Огромный универсал Pontiac Grand Safari является невероятно большим автомобилем, даже по меркам своего времени. В 1977 году модель даже сделали немного компактнее.
37. Porsche Panamera Executive
Длина авто: 5199 мм
Производитель спортивных автомобилей Porsche имеет обширный модельный ряд, который включает спорткары, суперкары, седаны, универсалы и кроссоверы. Рекордсменом по длине кузова является седан с увеличенной колесной базой Porsche Panamera Executive.
38. Ram Heavy Duty
Длина авто: 6626 мм
Ram Heavy Duty является одним из самых длинных пикапов, которые предлагаются частным клиентам. Версии с двойной кабиной предлагают не только много места для задних пассажиров, но и огромный багажный отсек.
39. Land Rover Range Rover
Длина авто: 5252 мм
Британский производитель внедорожников в 2021 году представил новое поколение модели Range Rover. Автомобиль получил не только передовые технологии, но и звание самого длинного авто в истории бренда.
40. Renault Alaskan
Длина авто: 5399 мм
Как и в случае с Peugeot и Fiat, пикап Renault Alaskan основан на базе другого автомобиля. В этот раз "донором" стал Nissan Navara.
41. Rolls-Royce Phantom Extended
Длина авто: 6084 мм
Rolls-Royce Phantom восьмого поколения является огромным автомобилем, но даже он уступает своему предшественнику. Седьмое поколение седана с удлиненной колесной базой достигало в длину более шести метров.
42. Saab 9-7X
Длина авто: 4907 мм
Первый кроссовер в истории Saab появился в 2004 году. Это была самая длинная модель бренда.
43. Toyota Tundra
Длина авто: 6413 мм
Toyota Tundra предлагается в нескольких модификациях. Версии SR и SR5 доступны с двойной кабиной, благодаря чему пикап достигает в длину почти 6,5 метра.
44. Volkswagen Grand California 680
Длина авто: 6800 мм
Самым длинным автомобилем в этом списке является кемпер Volkswagen Grand California 680. Модель предлагает много места для пассажиров и предназначена для путешествий.
45. Volvo S90 Excellence
Длина авто: 5083 мм
Volvo выпустили специальную версию роскошного седана S90 для своих китайских клиентов. Автомобиль обладает просторным салоном и предлагает много места для задних пассажиров.
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