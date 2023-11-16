"Запорожець" і не тільки: британці назвали найцікавіші авто зі Східної Європи (фото)

У Східній Європі було створено безліч цікавих і незвичайних автомобілів. Деякі моделі навіть випередили свій час завдяки сміливим інженерним рішенням.

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Західна Європа є одним із лідерів із виробництва автомобілів, зокрема таких відомих брендів, як Porsche, BMW, Jaguar і Renault. Проте у Східній Європі також випускали безліч цікавих моделей. Про такі авто розповіли на сайті Autocar.

У XX столітті багато країн Східної Європи зіткнулися з післявоєнною кризою. Люди потребували нових автомобілів, але їх виробництво вимагало величезних витрат. Тому багатьом виробникам довелося йти на різні хитрощі, щоб їхні моделі викликали інтерес у покупців.

До рейтингу увійшли 10 автомобілів, які були випущені в Східній Європі в минулому столітті. Ці моделі мають свої унікальні особливості, які виділяли їх на тлі конкурентів.

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Найцікавіші авто зі Східної Європи XX століття:

Tatra 603

Tatra 603 мав розкішний інтер'єр Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1956 — 1975

Tatra 603 був найрозкішнішим автомобілем чехословацького виробництва. Це чотиридверний седан із заднім розташуванням двигуна і футуристичним дизайном.

Модель має краплеподібний кузов із чотирма передніми фарами, які розташовані близько одна до одної. Зовні присутнє хромоване оздоблення, яке доповнює зовнішній вигляд седана.

Tatra 603 оснащувалася 2,5-літровим двигуном V8 потужністю 95 к.с. і 158 Нм крутильного моменту. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

ЗАЗ-968

ЗАЗ-968 часто постачали на експорт в інші країни Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1971 — 1994

Знаменитий український автомобіль ЗАЗ-968 "Запорожець" був популярний і далеко за межами нашої країни. Цю модель часто називали "народним Porsche" через задньомоторне компонування.

Цей дводверний седан має мінімалістичний дизайн із двома круглими фарами та хромованим оздобленням. Відмінною рисою авто стали "вуха" в задніх крилах, які охолоджували двигун.

ЗАЗ-968 оснащувався 1,2-літровими двигунами V4 потужністю від 41 до 50 к.с. Вони працювали в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

Велорекс Оскар

Velorex Oskar був набагато дешевшим за багато авто Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1950 — 1971

Трицикл Velorex Oskar був створений у Чехословаччині братами Франтішеком і Мойміром Странськими. Перший прототип було створено майже одразу після закінчення Другої світової війни, а серійне виробництво моделі розпочалося з 1950 року.

Це авто має всього три колеса і засноване на просторовій трубчастій рамі. Кузов моделі виготовлено з алюмінію, що дало змогу суттєво знизити вагу всієї конструкції.

Під капотом Velorex Oskar знаходився 250-кубовий мотоциклетний двигун потужністю від 6 до 12 к.с. Пізніші моделі отримали 350-кубовий мотор потужністю 16 к.с. Загалом було випущено близько 15 тисяч таких авто.

Melkus RS1000

Melkus RS1000 був одним із небагатьох спорткарів виробництва НДР Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1969 — 1979

У 1949 Німеччину було розділено на Німецьку Демократичну Республіку і Федеративну Республіку Німеччини. У НДР здебільшого виробляли малопотужні та дешеві автомобілі, але в 1969 дебютував Melkus RS1000, який викликав справжній фурор серед місцевих автолюбителів.

Цей спорткар був створений спільними зусиллями інженерів з Дрезденського технічного університету та Айзенахського автомобільного заводу. Зовні авто схоже на італійські спортивні моделі тих років.

Автомобіль брав участь у різних перегонах, де завоював безліч перемог. Спорткар важив лише близько 850 кг і міг проїжджати повороти на високій швидкості.

Melkus RS1000 оснащувався різними двигунами об'ємом від 1,0 до 1,6 літра і потужністю до 102 к.с. Вони працювали в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач, а максимальна швидкість становила 210 км/год.

Trabant 601

Trabant 601 став наймасовішим авто в НДР Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1964 — 1990

Trabant 601 є більш "традиційним" автомобілем виробництва НДР, порівняно з Melkus RS1000. Це дешева компактна модель, яка стала справжнім "народним авто".

Кузов автомобіля був виготовлений із пластику, а важіль КПП знаходився на кермі, що було нетиповим рішенням для європейських моделей. Також це авто часто критикували за низький рівень надійності, пов'язаний із поганою збіркою.

Загалом було випущено 2 818 547 екземплярів Trabant 601. Це наймасовіший автомобіль, який був розроблений у НДР.

Модель була доступна з кількома двигунами, але найпопулярнішим є 600-кубовий двотактний мотор потужністю 26 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач, а максимальна швидкість становила 100 км/год.

Skoda 110 R

Skoda 110 R побудований на базі седана Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1970 — 1980

Skoda 110 R є однією з перших спроб компанії створити спорткар. Він побудований на базі седана і має задньомоторне компонування.

Модель вирізнялася сучасним для свого часу дизайном і приємною керованістю. Цей автомобіль навіть брав участь у перегонах ралі, де чудово показав свої можливості.

Під капотом Skoda 110 R було встановлено 1,1-літровий двигун потужністю 54 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

Dacia MD87

Загалом було створено два прототипи Dacia MD87 Фото: Фото из открытых источников

Роки випуску: 1987

Інженер Ніколає Космеску в 1987 році вирішив створити унікальний ралійний спорткар із середнім розташуванням двигуна. Кузов був запозичений у Dacia Sport, але в конструкцію було внесено безліч змін.

Автомобіль так і не був запущений у серійне виробництво, але було побудовано два робочих прототипи. Вони непогано їздили по гравійній дорозі.

Dacia MD87 оснащувався 1,4-літровим двигуном потужністю 72 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач і міг розвивати швидкість понад 150 км/год.

Dacia 1410 Sport

Dacia 1410 Sport мала кузов купе-фастбек Фото: Wikimedia Commons

Роки випуску: 1983 — 1992

У 1983 році Dacia представила оновлену лінійку моделей 1310. Цього ж року з'явилося і дрібносерійне купе 1410 Sport.

Автомобіль отримав кузов купе-фастбек і був заснований на седані Dacia 1310. Модель так і не стала популярною і була випущена невеликим тиражем.

Під капотом Dacia 1410 Sport було встановлено 1,3-літровий двигун потужністю 54 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

ЗІС-101А-Спорт

ЗІС-101А-Спорт став одним із перших спорткарів у СРСР Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1939

В СРСР не випускали спортивних моделей через труднощі їх виробництва і високу вартість. Проте в 1939 році було представлено унікальний 2-місний родстер ЗІС-101А-Спорт.

Цей автомобіль спроєктувала група молодих інженерів. Він заснований на седані ЗІС-101, але мав безліч відмінностей. Дизайн авто був створений майже з нуля, а шасі полегшили, щоб зробити родстер швидшим.

ЗІС-101А-Спорт оснащувався 6,1-літровим двигуном потужністю 145 к.с. Максимальна швидкість під час випробувань становила 164,7 км/год.

Застава 750

Zastava 750 був копією Fiat 600 Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1962 — 1985

На автомобілі, імпортовані в Югославію після Другої світової війни, оподатковувалося імпортне мито в розмірі 41%. Через це авто могли собі дозволити тільки багаті жителі країни. Щоб розв'язувати цю проблему, виробник Zastava уклав угоду на виробництво ліцензійної копії Fiat 600. Так і з'явилася модель Zastava 750.

Югославський автомобіль мав кілька відмінностей від італійської моделі, включно з довшим кузовом і кількома внутрішніми поліпшеннями. Проте обидва авто мали задньомоторне компонування і кузов хетчбек.

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Zastava 750 оснащувалася 767-кубовим двигуном потужністю 29 к.с. Він працював у парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

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