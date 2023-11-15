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Унікальний суперкар Porsche виїхав на дороги вперше за багато років (відео)

Porsche 911 GT1, Porsche 911, суперкар Porsche
Фото: скриншот / YouTube | Porsche 911 GT1 зберігається в музеї Штутгарта

Суперкар Porsche 911 GT1 існує в єдиному екземплярі. Це дорожня версія знаменитої гоночної моделі, яка перемагала в Ле-Мані.

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У німецьких Альпах засвітився унікальний Porsche 911 GT1 1998 року. Музейний експонат вперше за 10 років виїхав на дороги для зйомок у відеоролику. Його опублікували на Youtube-каналі Porsche.

За сюжетом ролика Porsche 911 GT1 Strassenversion "спить" вночі в музеї в Штутгарті і йому сниться поїздка гірським серпантином. Вийшло вельми ефектно.

Porsche 911 GT1 Strassenversion існує в одному-єдиному екземплярі. По суті, це версія переможця 24-годинних перегонів у Ле-Мані 1998 року, створена для доріг загального користування.

Зі стандартним Porsche 911 варіант GT1 не має нічого спільного, за винятком фар. Обтічне купе є середньомоторним і отримало величезне антикрило. У його конструкції використано рідкісний на той час карбон, тому маса становить лише 950 кг.

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Porsche 911 GT1 оснащений 3,2-літровою опозитною шісткою з двома турбінами потужністю 544 к. с. З 6-ступінчастою секвентальною КПП суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 325 км/год.

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