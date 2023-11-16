На Volkswagen подали в суд из-за угнанного авто с ребенком внутри: подробности инцидента

Представители Volkswagen отказались бесплатно предоставить доступ к местоположению угнанного авто. Владельцам автомобиля пришлось заплатить 150 долларов, но услуга оказалась бесполезной.

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В США семья подала в суд на Volkswagen из-за инцидента с угоном кроссовера Atlas. Компания отказалась помочь найти автомобиль, в котором находился их маленький сын. Об этом сообщили на сайте Jalopnik.

Инцидент произошел в феврале этого года. Тейлор Шепард выехала на своем Volkswagen Atlas 2021 года выпуска на подъездную дорожку. В один момент ее автомобиль угнали двое мужчин в масках.

На заднем сидении авто находился двухлетний сын женщины. Тейлор пыталась остановить угонщиков, но они сбили ее. Беременная женщина получила несколько травм, включая сломанный таз.

Тейлор позвонила в полицию и сообщила об инциденте. Правоохранители связались с представителями Volkswagen, чтобы узнать данные о местоположении авто через сервис Car-Net. Тем не менее шериф округа Лейк получил отказ, так как подписка на эту услугу не была оформлена.

Полицейские подчеркнули, что это чрезвычайное происшествие, но представитель Volkswagen все равно отказался помочь. В итоге женщине пришлось заплатить 150 долларов, чтобы активировать сервис Car-Net. Процедура перевода средств заняла так много времени, что двухлетнего мальчика уже удалось найти.

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Семья Шепард решила подать в суд на Volkswagen, отметив, что они не хотят допустить повторения подобного инцидента с кем-либо еще. Адвокат Джеральд Беккеман заявил, что поступок автопроизводителя "шокирует и вызывает отвращение".

Ранее Фокус рассказал, что в Канаде из автосалона угнали два Rolls-Royce и один Bentley.