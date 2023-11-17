С каких стран в Украину импортируют больше всего подержанных авто: итоги октября

В Украину стали импортировать больше подержанных автомобилей. Лидерами в этом сегменте остаются страны Евросоюза и Северная Америка.

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В Украине в октябре увеличились продажи подержанных автомобилей. Эксперты назвали страны, из которых импортировали больше всего авто за прошлый месяц. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Объемы импорта автомобилей в Украину продолжают расти. За октябрь украинцы зарегистрировали более 27 тысяч таких авто.

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Из каких стран импортировали больше всего автомобилей за октябрь?

Из стран ЕС импортируют больше всего подержанных авто Фото: autoua.net

Многие подержанные автомобили ввезли из стран Евросоюза (61,3%). Из Северной Америки импортировали в Украину 33,9% авто с пробегом.

По словам экспертов, блокировка украинских морских портов Россией негативно повлияла на импорт подержанных автомобилей. Тем не менее этот сегмент постепенно восстанавливается.

ТОП-20 стран по количеству импортированных авто в Украину:

США — 9 тысяч авто. Германия — 4,8 тысячи авто. Польша — 3,5 тысячи авто. Словакия — 1,5 тысячи авто. Норвегия — 1 тысяча авто. Нидерланды — 0,9 тысячи авто. Франция — 0,7 тысячи авто. Литва — 0,6 тысячи авто. Швейцария — 0,6 тысячи авто. Чехия — 0,6 тысячи авто. Эстония — 0,6 тысячи авто. Китай — 0,4 тысячи авто. Бельгия — 0,4 тысячи авто. Южная Корея — 0,4 тысячи авто. Швеция — 0,3 тысячи авто. Грузия — 0,2 тысячи авто. Канада — 0,2 тысячи авто. Венгрия — 0,2 тысячи авто. Великобритания — 0,2 тысячи авто. Дания — 0,2 тысячи авто.

Сколько денег украинцы потратили на импортированные авто с пробегом?

Украинцы потратили 8,5 миллиарда грн на импортированные авто за месяц Фото: НБУ

Всего за октябрь 2023 года суммарная таможенная стоимость импортированных подержанных авто в Украине составила 8,5 миллиарда грн. При этом большую часть средств украинцы потратили на автомобили из США.

Несколько миллиардов грн было потрачено на подержанные авто из стран Евросоюза. Лидером по стоимости автомобилей стала Германия.

ТОП-20 стран по общей стоимости импортированных в Украину авто:

США — 3 515,2 млн грн. Германия — 1 067,6 млн грн. Польша — 966,8 млн грн. Китай — 513,4 млн грн. Норвегия — 463,6 млн грн. Словакия — 461,2 млн грн. Франция — 224,2 млн грн. Нидерланды — 207,5 млн грн. Чехия — 163,6 млн грн. Литва — 134,5 млн грн. Южная Корея — 132,2 млн грн. Эстония — 127,3 млн грн. Швейцария — 100,4 млн грн. Венгрия — 96 млн грн. Бельгия — 85,6 млн грн. Канада — 70,4 млн грн. Великобритания — 47,6 млн грн. Швеция — 47,3 млн грн. Гонконг — 38,7 млн грн. Грузия — 34,7 млн грн.

Средняя стоимость импортированных автомобилей с пробегом

Средняя стоимость импортированных из Китая авто составила 33 848 долларов Фото: Great Wall

Наибольшим спросом в сегменте импортированных автомобилей с пробегом пользуются доступные модели стоимостью 1-2 тысячи долларов. За октябрь доля таких моделей составила 11,2%.

Автомобили стоимостью менее 10 тысяч долларов заняли 72,7% рынка импортированных авто. При этом самая низкая средняя цена подержанных авто зафиксирована в Словении.

ТОП-20 стран по средней таможенной стоимости подержанных автомобилей:

Китай — 33 848 долларов. Венгрия — 12 873 доллара. Норвегия — 12 189 долларов. США — 10 706 долларов. Канада — 8 960 долларов. Южная Корея — 8 923 доллара. Словакия — 8 458 долларов. Франция — 8 457 долларов. Австрия — 7 957 долларов. Польша — 7 500 долларов. Чехия — 7 273 доллара. Италия — 6 630 долларов. Великобритания — 6 409 долларов. Германия — 6 088 долларов. Нидерланды — 6 062 доллара. Эстония — 5 751 доллар. Литва — 5 712 долларов. Испания — 5 517 долларов. Бельгия — 5 384 доллара. Словения — 5 287 долларов.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине по регионам.