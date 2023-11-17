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Авто

З яких країн в Україну імпортують найбільше вживаних авто: підсумки жовтня

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 залишається одним із найпопулярніших імпортованих авто

В Україну стали імпортувати більше вживаних автомобілів. Лідерами в цьому сегменті залишаються країни Євросоюзу та Північна Америка.

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В Україні в жовтні збільшилися продажі вживаних автомобілів. Експерти назвали країни, з яких імпортували найбільше авто за минулий місяць. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Обсяги імпорту автомобілів в Україну продовжують зростати. За жовтень українці зареєстрували понад 27 тисяч таких авто.

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З яких країн імпортували найбільше автомобілів за жовтень?

Імпорт авто Fullscreen
З країн ЄС імпортують найбільше вживаних авто
Фото: autoua.net

Більшість вживаних автомобілів ввезли з країн Євросоюзу (61,3%). З Північної Америки імпортували в Україну 33,9% авто з пробігом.

За словами експертів, блокування українських морських портів Росією негативно вплинуло на імпорт вживаних автомобілів. Проте цей сегмент поступово відновлюється.

Топ 20 країн за кількістю імпортованих авто в Україну:

  1. США — 9 тисяч авто.
  2. Німеччина — 4,8 тисячі авто.
  3. Польща — 3,5 тисячі авто.
  4. Словаччина — 1,5 тисячі авто.
  5. Норвегія — 1 тисяча авто.
  6. Нідерланди — 0,9 тисячі авто.
  7. Франція — 0,7 тисячі авто.
  8. Литва — 0,6 тисячі авто.
  9. Швейцарія — 0,6 тисячі авто.
  10. Чехія — 0,6 тисячі авто.
  11. Естонія — 0,6 тисячі авто.
  12. Китай — 0,4 тисячі авто.
  13. Бельгія — 0,4 тисячі авто.
  14. Південна Корея — 0,4 тисячі авто.
  15. Швеція — 0,3 тисячі авто.
  16. Грузія — 0,2 тисячі авто.
  17. Канада — 0,2 тисячі авто.
  18. Угорщина — 0,2 тисячі авто.
  19. Велика Британія — 0,2 тисячі авто.
  20. Данія — 0,2 тисячі авто.

Скільки грошей українці витратили на імпортовані авто з пробігом?

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Українці витратили 8,5 мільярда грн на імпортовані авто за місяць
Фото: НБУ

Загалом за жовтень 2023 року сумарна митна вартість імпортованих вживаних авто в Україні склала 8,5 мільярда грн. При цьому більшу частину коштів українці витратили на автомобілі зі США.

Кілька мільярдів грн було витрачено на вживані авто з країн Євросоюзу. Лідером за вартістю автомобілів стала Німеччина.

Топ 20 країн за загальною вартістю імпортованих в Україну авто:

  1. США — 3 515,2 млн грн.
  2. Німеччина — 1 067,6 млн грн.
  3. Польща — 966,8 млн грн.
  4. Китай — 513,4 млн грн.
  5. Норвегія — 463,6 млн грн.
  6. Словаччина — 461,2 млн грн.
  7. Франція — 224,2 млн грн.
  8. Нідерланди — 207,5 млн грн.
  9. Чехія — 163,6 млн грн.
  10. Литва — 134,5 млн грн.
  11. Південна Корея — 132,2 млн грн.
  12. Естонія — 127,3 млн грн.
  13. Швейцарія — 100,4 млн грн.
  14. Угорщина — 96 млн грн.
  15. Бельгія — 85,6 млн грн.
  16. Канада — 70,4 млн грн.
  17. Велика Британія — 47,6 млн грн.
  18. Швеція — 47,3 млн грн.
  19. Гонконг — 38,7 млн грн.
  20. Грузія — 34,7 млн грн.

Середня вартість імпортованих автомобілів з пробігом

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Середня вартість імпортованих з Китаю авто склала 33 848 доларів
Фото: Great Wall

Найбільшим попитом у сегменті імпортованих автомобілів з пробігом користуються доступні моделі вартістю 1-2 тисячі доларів. За жовтень частка таких моделей становила 11,2%.

Автомобілі вартістю менше ніж 10 тисяч доларів зайняли 72,7% ринку імпортованих авто. При цьому найнижча середня ціна вживаних авто зафіксована в Словенії.

Топ 20 країн за середньою митною вартістю вживаних автомобілів:

  1. Китай — 33 848 доларів.
  2. Угорщина — 12 873 долари.
  3. Норвегія — 12 189 доларів.
  4. США — 10 706 доларів.
  5. Канада — 8 960 доларів.
  6. Південна Корея — 8 923 долари.
  7. Словаччина — 8 458 доларів.
  8. Франція — 8 457 доларів.
  9. Австрія — 7 957 доларів.
  10. Польща — 7 500 доларів.
  11. Чехія — 7 273 долари.
  12. Італія — 6 630 доларів.
  13. Велика Британія — 6 409 доларів.
  14. Німеччина — 6 088 доларів.
  15. Нідерланди — 6 062 долари.
  16. Естонія — 5 751 долар.
  17. Литва — 5 712 доларів.
  18. Іспанія — 5 517 доларів.
  19. Бельгія — 5 384 долари.
  20. Словенія — 5 287 доларів.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за регіонами.