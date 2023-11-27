Японцы представили необычный электрокар для перевозок с солнечными панелями (фото)

HW Electro Puzzle имеет компактные габариты и предназначен для перевозок по городу. Новинка получила солнечные панели на крыше и большой багажник.

Related video

Японская компания HW Electro представила электрический фургон Puzzle. Новинка получила минималистичный дизайн и солнечные панели на крыше. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Спереди HW Electro Puzzle установлена раздельная оптика с круглыми дневными ходовыми огнями. Под ними расположены компактные фары.

Спереди размещена раздельная оптика Фото: HW Electro

На крыше фургона разместили солнечные панели. Они позволяют заряжать аккумуляторную батарею во время движения или остановок.

Сзади установлены компактные круглые фонари. Задние боковые двери открываются против стороны движения.

Сзади установлены компактные фонари Фото: HW Electro

В список оснащения входя модуль Wi-Fi, аптечка, лом, аварийные инструменты и розетки переменного тока. Внутри установлены всего два сиденья, чтобы обеспечить как можно больше грузового пространства.

Важно

Британцы представили электромобиль для перевозок с ресурсом более 20 лет (фото)

Пока неизвестно никаких подробностей о силовой установке и аккумуляторной батарее фургона. В 2025 году новинка поступит в продажу в США, став одной из самых компактных коммерческих моделей на электротяге.

Ранее Фокус писал, что в Лионе на выставке Solutrans 2023 презентовали новый Renault Master четвертого поколения.